El asambleísta Ramiro Venegas, del ala evista, expresó que no dará su voto para un presupuesto que va “en contra de los intereses nacionales”. Aseguró que pueden ser pasibles de procesos penales por aprobar un proyecto financial que no beneficiará a la población.

El parlamentario Héctor Arce, del ala evista, señaló que no puede aprobar un PGE del que retiraron proyectos. Aseveró que esperan la explicación del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y que si no se toman en cuenta las observaciones, no dará su voto para refrendar el presupuesto.

“En las disposiciones transitorias hay un acápite en el que estaríamos dando luz verde a que Yacimientos privatice los recursos nacionales, porque están poniendo a disposición los activos fijos, hay también un crédito de más de 2.000 millones de dólares que no será sujeto a fiscalización. No podemos aprobar eso, no podemos ir en contra de los intereses de la población y la nacionalización”, aseveró

El jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, informó que no tuvieron conversaciones con el MAS sobre el PGE. Subrayó que esperan la convocatoria a un diálogo sincero, en el cual se tomen en cuenta sus observaciones, porque no pueden aprobar un documento con el cual no están de acuerdo.hay también un crédito de más de 2.000 que no será sujeto a fiscalización.

“No hubo ninguna convocatoria a dialogar por parte del MAS. El MAS debería generar los escenarios de diálogo, para por lo menos intentar generar algún consenso. De lo contrario, esto va a continuar bloqueado y ese Presupuesto General de la Nación en vez de salir por la puerta de la Asamblea, va a salir por la ventana”, expresó.

El diputado de Creemos José Carlos Gutiérrez sostuvo que no aprobarán un PGE que tiene observaciones hasta de la misma bancada del MAS. Aclaró que están dispuestos a conversar para que se tomen en cuenta los cambios que platean como bloque de oposición.

“Si no hay modificaciones sustanciales a ese presupuesto centralista, vamos a tener la misma postura (de rechazar). No pueden esperar a que nosotros aprobemos algo impuesto. Estamos en coordinación con Comunidades Ciudadana, vamos a actuar en bloque”, especificó.