“Adicionalmente a eso, como cherry sobre la torta, está cada vez más claro que Morales no sólo podría ser su adversario, sino también su enemigo y tenerlo a Evo Morales como enemigo es lo menos recomendable para el Presidente, porque si Morales siente que ya no tiene nada que perder, va a incrementar su hostilidad y va a ser el principal desestabilizador de su gestión”, dijo Pareja a Página Siete.

Si la pugna interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) entre evistas y arcistas persiste y se agrava, la dirigencia de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad podría optar por una tercera opción “de reconciliación” que no implique la división del partido y con la misma se podría presentar en las elecciones de 2025, según la lectura de expertos en política.

“Al final, para lograr una salida que descongestione esta crisis política interna, muchas veces desde el mismo fuero político, desde la misma dirigencia, pueden surgir voces que traten de encontrar una tercera opción. Veo que esto podría perfilarse porque así como están tan confrontados Morales y Arce es poco probable una reconciliación”, afirmó a Página Siete el analista Franklin Pareja.

Desde la gestión 2022, luego de que Arce no cediera a los pedidos de Morales del cambio de ministros, la estrategia del dirigente cocalero es atacar constantemente al Gobierno de su partido, aunque con ello también él se desgasta, ya no es el caudillo al que todo el MAS temía y respetaba, ya es un hombre cuestionado. “Morales es tóxico para su partido y ya no constituye un líder indiscutible”, observa Pareja.

“Lo que hay es una lucha por intereses y si en algún momento todos ven que sus intereses están en riesgo por culpa de Morales y Arce, el mismo fuero interno puede motivar que haya una tercera opción, donde no gane ni pierda Evo ni Lucho y esa tercera opción sería la opción de reconciliación”, dijo.

En esa línea, el analista Marcelo Arequipa destaca que mientras Evo Morales ataca a Arce, éste plantea al MAS la apertura para el debate con pluralismo de ideas pero con unidad ideológica, estrategia que también abre la posibilidad para que al interior de ese partido las organizaciones sociales puedan plantear otros escenarios y no se sometan al discurso de un solo líder, en este caso Evo Morales.

Arequipa dijo que si se abre el debate en el MAS es posible pensar en un partido sin el liderazgo de Morales. “Es una de las posibilidades en la medida en la que la decisión concluya en eso, o la otra opción probable es que ni Evo Morales ni Luis Arce sean candidatos, ya que si el escenario del debate está abierto, cualquier posibilidad es factible”.

En contraste, la analista y socióloga Sonia Montaño ve como poco probable un escenario del MAS que ponga una tercera opción y aleje a Morales y Arce del ruedo político. Es más, ve la pugna de ambos como “una pelea de gallos” frente a una oposición ausente.

“Esto no es una simulación, yo creo que el conflicto en el MAS sí existe, pero también tienen todas las posibilidades para abrazarse y, así como en el pasado algún partido cruzó ríos de sangre, ellos (Morales y Arce) van a cruzar ríos de corrupción. No creo que sea irreversible (...) saben que si no siguen en el poder lo que les espera es no solo una debacle del partido, sino van a tener que rendir cuentas al país”, dijo Montaño.

Coinciden en que en esta pelea quien sale más desgastado en su imagen como líder es Morales porque mientras Arce plantea debate con pluralismo de ideas, el líder cocalero ataca.