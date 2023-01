Finalizada la concentración de ciudadanos en la iglesia de San Miguel, en la zona Sur de La Paz, cerca de las 18:00, éstos se dispusieron a marchar calle abajo. Pero a las 17:00 habían aparecido grupos del MAS, por arriba y por abajo, esperándolos. Siguiendo la marcha, que atisbaba algún conflicto dada la presencia de ambos frentes, me acerqué a un colega periodista de la agencia EFE, conversamos un poco y al verme tan poco preparada, sin casco, chaleco, ni nada parecido, me dijo “deberías protegerte”. Tenía razón, aunque yo había ido apenas de mirona, pero para entonces, ya había decidido escribir.

Estoy con eso en el alma. Decidí entonces seguir la marcha del MAS, no la de “los pititas”, casi siempre cuatro gatos —valientes, hay que decir—, gente mayor, pocos jóvenes, wawas y hasta perritos. Digamos, aburrida. Pero ¿quiénes son los integrantes de las filas masistas, aquellos hombres y mujeres acusados de “funcionarios pagados” y cosas peores?, ¿qué hacen, qué dicen, cómo hacen? ¿son esos orcos violentos?

Los acompañé en su marcha, a un ladito, filmé un poco, un par de fotos. Muda. Eso sí, agarraba mi teléfono con firmeza, quién sabe. Hasta que apareció aquella mujer grandota y furibunda que se presentó dándome un golpe en la cabeza queriendo además quitarme el celular. Vomitaba insultos. No tuve mejor idea que decirle que era periodista y estaba grabando. La respuesta, los gruesos insultos, amagues de golpes. Violencia pura y dura. Me escabullí y seguí, esta vez más atenta. Me llegó una piedra en la pierna a la que no di importancia y continué. Entonces aparecieron los líderes visibles, un hombre joven de acento argentino que ordenó apurar la marcha porque “¡ya están en la (calle) ocho compañeros! ¡Apuren!”.

Obedientes, todos comenzaron/comenzamos a apurar el paso y ellas a trotar: dos mujeres, una claramente argentina de alma y cuerpo guevarista, que acompañaba el trote milico, pucho en la mano, petardo en la otra, al grito de “¡uh, uh, uh, uh, uh, uh!”. Una versión fermentada de la comandante Tania, las botas de campaña. La acompañaba otra mujer joven con el aire menos sofisticado que la entonces adolescente Zapata, Gabriela, la futura primera dama de facto. Dos soldadas de la revolución, en éxtasis.