El diálogo se rompe, el paro continúa y Gobierno habla de falta de voluntad

El diálogo “sin condiciones” que entablaron ayer el Gobierno y el Comité Interinstitucional de Santa Cruz para alcanzar un acuerdo sobre la fecha de realización del censo quedó truncado, por lo que el paro indefinido continúa, mientras la administración de Luis Arce acusa de falta de voluntad a los sectores movilizados.

La reunión convocada por el Gobierno debía comenzar a las ocho de la mañana, pero para entonces una persona ya había perdido la vida en los enfrentamientos registrados en la localidad de Puerto Quijarro.

La cita finalmente se llevó a cabo pasadas las nueve de la mañana, con un minuto de silencio en memoria de Julio Pablo Taborga, el funcionario de la Alcaldía que murió producto de los golpes que sufrió en el choque entre sectores en conflicto.

Poco después de comenzar el encuentro, los ministros y representantes del comité decidieron declarar un cuarto intermedio hasta mediodía, para apaciguar los ánimos de las bases.

Al reinstalarse la mesa de negociación, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que el diálogo estaría abierto a los medios de comunicación. Fue así que se acordó un nuevo cuarto intermedio, para que el comité presente una propuesta para resolver el conflicto.

El diálogo se rompe

La propuesta cruceña a las autoridades de Gobierno esencialmente tenía que ver con la insistencia en la abrogación del decreto que fija el censo para 2024. El documento fue rechazado por las autoridades, por lo que los representantes del sector movilizado abandonaron la mesa y rompieron el diálogo.

“El presente de decreto tiene por efecto realizar modificaciones al Decreto Supremo 4546 y abrogar el Decreto 4760 del 13 de julio de 2022 (que fija el censo en 2024)”, señala el artículo 1 de la normativa modificatoria presentada por el asesor del comité José Luis Santiestevan.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar, ya que se negó la posibilidad de atender ese pedido y se reiteró que el encuentro no podía fijar una fecha.

“La propuesta que acaban de leer no está en el marco de lo que habíamos acordado (...). En esta mesa habíamos definido no plantear la fecha del censo. Entonces, eso queda claro, nosotros como Gobierno nacional habíamos planteado un decreto complementario que no establezca una fecha. En esta mesa no podemos definir la fecha, sino tiene que ser en un trabajo técnico en mesas técnicas con comisiones en un plazo no mayor de 30 días calendario”, dijo Prada.

El paro continúa

Luego de que el diálogo entre el Gobierno y los representantes del Comité Interinstitucional fracasó, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, indicó que el paro indefinido continúa y, además, le pidió al presidente Luis Arce cambiar de interlocutor.

“Les decimos que el paro indefinido continúa. Hoy nos invitaron a una conversación con personas que no tienen la capacidad, no escuchan la realidad, quieren seguir promocionando una mentira que lleva más de un año y que hasta el día de hoy no dan datos. Creo que el mejor consejo es: presidente Arce, cambie a las personas que vienen a negociar con un pueblo”, manifestó Calvo desde su domicilio.