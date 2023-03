El diputado evista Gualberto Arispe dirigió ayer sus dardos contra el titular de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz. Lo acusó de ser parte de una presunta red de corrupción, de nepotismo, violencia doméstica e, incluso de amenazar con plantar cocaína a sus denunciantes.

El legislador subrayó que el presidente Luis Arce conoce del caso hace más de dos meses, pero que no hizo nada al respecto. Arispe exige la destitución de la autoridad y que se lo investigue.

“Lo triste es que esto se presentó a nuestro presidente Luis Arce. Según nos informamos, ya son más de dos meses y no hay ningún resultado. Esto se llama corrupción, aprovecharse del cargo, enriquecimiento ilícito. No puede ser que uno jure como ministro y beneficie a familiares y sobrinos con el cargo que se le ha encomendado (...) El Presidente debe destituirlo y procesarlo”, dijo Arispe.

Así el titular de Medio Ambiente y Agua se suma a los ministros de Arce observados por el evismo como Eduardo del Castillo, Iván Lima y Édgar Montaño, entre otros.

La denuncia

En la conferencia, Arispe expuso fotografías de viviendas que, asegura, habrían sido adquiridas por el ministro Santos mediante terceras personas, es decir, “palos blancos”.

“Por ejemplo, están registrados en Derechos Reales, Jhonny. A.S. (supuesto sobrino de Juan Santos) y por un lado Viviana B. ; Jhonny S. recibiendo dinero”, dijo. Arispe también citó al chofer de Santos y a otros funcionarios que habrían sido usados como palos blancos.

Mostró -además- supuestos chats del titular de Medio Ambiente en los que habla de depósitos de dinero en distintas ocasiones. “Esto que voy a leer es del número del ministro Juan Santos. (...) Toda la conversación que hace es con la persona que hace todos los movimientos. ‘Estoy llegando a Bolivia, ¿ya enviaste a Jhonny? (...) ya está depositado dos mil dólares. Gracias. Todo controlado’, dice el ministro”, relató Arispe a la prensa, mostrando las conversaciones impresas.

“‘Hola, ¿cuánto me mandaste con el Capi’?. No sabemos quién es el Capi (y continúa). ‘Entregué once fajos de 10 mil con puras notas de 100 mil bolivianos (...) un fajo de 20 mil con notas de 200 bolivianos, con papel de sello del banco, 30 mil en tres fajos que estaban con ligas (...) en total suman los 31 mil bolivianos. En total serían los 161 mil. Revise por favor’. Y el ministro dice: ‘falta 10 acá’”, leyó Arispe.

Son varias las conversaciones que el parlamentario mostró en las que los interlocutores hablan de la transferencia de dinero en bolivianos y dólares a las cuentas de Santos. Exhibió -además- fotos de una hacienda supuestamente perteneciente al ministro, pero que está a nombre de Nilda M.S. “Ella es una universitaria que no trabaja, no tiene sueldo”, agregó.

Además de ese punto, Arispe mostró otros chats en los que presuntamente hubo violencia doméstica de parte de Santos. “Miren: ‘la línea es que diga que yo nunca la toqué, que si hay ese documento, pero que no tiene nada que ver conmigo (...) dale ese mensaje y que más bien se cuide’. Hay más mensajes amenazantes, aquí están las fotos del problema personal que tiene”.

El legislador del ala radical del MAS dijo que todas las denuncias contra el colaborador de Arce, le fueron entregadas en un disco compacto en la Plaza Murillo. También aseguró que la persona denunciante habría recibido amenazas anteriormente. “Quienes en su momento han denunciado han sido amenazados (...) Incluso les dijeron: ‘cualquier rato vamos a botar un kilo de cocaína a tu casa y ahí vamos a ver’. Yo estoy seguro que van a venir represalias en mi contra porque eso hemos visto, quien denuncia corrupción es amedrentado, perseguido”, dijo Arispe.

Página Siete llamó a la oficina de prensa del Ministerio de Medio Ambiente y Agua para pedir contraparte y el personal dijo que el ministro Juan Santos viajó a Nueva York, Estados Unidos, con el presidente Arce para participar de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua. Se tiene previsto que a su retorno, Santos responda a la denuncia en su contra.