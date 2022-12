Fue hasta la unidad de Migración de Bolivia, donde le informaron sobre su expulsión del país por infringir la norma boliviana y alterar el orden público mediante redes sociales, como prueba le mostraron una carpeta con todas las capturas de pantalla de las publicaciones que hizo en Twitter denunciando los atropellos en Cuba. Es el drama que atraviesa el activista cubano Magdiel Jorge Castro, de 27 años, quien aseguró que no hizo ninguna publicación referida a Bolivia y relató que estos casos solo se viven en la isla donde arman expedientes con publicaciones en redes sociales.

Detalló que sus publicaciones tienen que ver sobre la política nacional cubana, los presos políticos, violaciones de derechos humanos, críticas a la gestión económica del gobierno. Agregó que como ciudadano cubano tiene derecho a hacer estos reclamos de los hechos que ocurren en su país.

Castro contó que luego tuvo algunos problemas que le llevaron a mudarse a otra vivienda. Y es hasta ese lugar le llegó recientemente la notificación migratoria de su expulsión y lo llamaron para una entrevista.

“Migración me mostró una carpeta con Screen de mis tweets y era bastante gruesa. Sabe dónde ocurre exactamente igual, por eso se lo dije a los funcionarios que me atendieron, esta carpeta que usted me muestra viene directamente desde La Habana. Porque en Cuba, los periodistas, activistas, les crean expedientes de esta misma forma con publicaciones y tweets en las redes sociales”, denunció.

Dijo que ya sospechaba que se venía algo armado en su contra para sancionarlo. Señaló que los funcionarios de Migración le preguntaron incluso si podían grabarlo durante la entrevista, situación que cuestionó sobre si tenían tuición para hacer eso.

“Comenzaron a hacerme un interrogatorio, dónde trabajaba, cuánto ganaba, me preguntaron por personajes de la política boliviana, organizaciones no gubernamentales bolivianas, qué relación tenía yo con ellas. No tengo ninguna relación con la política nacional, se los deje claro”, refirió.

Acotó que luego otro funcionario empezó a mostrarle archivos con varias de sus publicaciones en Twitter, “diciéndome que por esta razón yo estaba cometiendo violaciones a la ley migratoria, por éstos tweets, y que teniendo en cuento eso, iba a ser expulsado del país”.