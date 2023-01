El Estado Plurinacional nació unido a un líder y ahora ambos están en declive

De hecho, ese líder político -Evo Morales- se enfrenta al ocaso de su carrera y, lejos del poder y de los indígenas bolivianos, busca influencia en Argentina con movimientos sociales de otros países.

“El primer año que se habló del Estado Plurinacional fue después que se aprobó la Constitución, pero fue asociado a la segunda posesión de Evo Morales. Entonces, se quedaron como dos procesos indisolublemente asociados. Como están asociados, las críticas y la visión que se tiene sobre este proceso están conectadas con Evo Morales. El Estado no debería ser asociado como tal. El 22 de enero (de 2010) era su posesión, él aprovechó para declarar feriado nacional y dar este juego simbólico que suelen tener y se ha quedado así. Ahora, el liderazgo de Evo está en un desmoronamiento muy fuerte, no sólo en la opinión pública, sino también en su propia organización, pero es bueno recordar esta distancia”, afirma la analista política María Teresa Zegada.

El coordinador de relaciones internacionales y cooperación de la Confederación de las Naciones y Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia, Adolfo Chávez, dice que “Plurinacional” es sólo de palabra, porque en los hechos no representa a los pueblos indígenas que lucharon por cambios estructurales en el sistema de gobierno.

“Plurinacional no hay en Bolivia. Si bien tenemos seis diputados por escaños especiales, que es una conquista de los indígenas, que son del MAS, no tienen ninguna propuesta de ley. Y si queremos reclamar nuestros derechos, somos expulsados. En cuanto a representación ministerial, no hay indígenas asumiendo un cargo desde hace 16 años. No hubo ni un ministro que represente al oriente, al Chaco o la Amazonia. En vez de ser una integración (el Estado Plurinacional) es una destrucción de nuestro territorio a nivel nacional”, lamenta el líder indígena.

La abogada, exdiputada y disidente del MAS Rebeca Delgado asegura que es importante separar Evo Morales de la ideología política del Estado Plurinacional, porque no representa las bases por las que fue creado, sobre todo a la Constitución Política del Estado ni a los indígenas.

“Es cierto que se ha instrumentalizado política y partidariamente ese día (el 22 de enero), pero Evo no es el Estado Plurinacional, no es el vivir bien, no es la Constitución. Más bien, es todo lo contrario. No es una persona que represente a los indígenas o a los campesinos, no cree en el Estado Plurinacional, en el vivir bien, en las autonomías y sus acciones, en estos 14 años lo ha demostrado”,

Constitución e indígenas

El Decreto Supremo 0405 del 20 de enero de 2010 “decreta el 22 de enero de cada año como día de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, aunque la Constitución que lo avala rige desde el 2009, por eso el país recuerda 14 años de este nuevo modelo de Estado. Ese decreto declara feriado con suspensión de actividades públicas y privadas a nivel nacional”.

La fundación de Bolivia como Estado Plurinacional tiene hitos históricos asociados a Morales, desde el impuso de la Constituyente, hasta la aprobación de la nueva Carta Magna en referéndum de 2009.

La nueva Constitución buscaba refundar Bolivia como un anhelo de los pueblos indígenas, mayormente del oriente, que clamaban cambios estructurales en el gobierno. Evo Morales, junto al MAS, eran la esperanza para lograr esta lucha centenaria, según datos históricos.

Zegada refuerza la idea de que en ese tiempo Bolivia atravesaba cambios estructurales e importantes en su historia, pero coincidentemente la imagen de Morales cobraba relevancia tras sus consecutivas victorias con más del 50% de los votos.

“La lógica sería diferenciar el liderazgo de Evo Morales del Estado Plurinacional, aunque fue el MAS el partido que impulsó y alentó la Asamblea Constituyente y la Reforma Constitucional, sin embargo, fue un proceso que trasciende a Morales y su partido. Es un pacto social con organizaciones, asambleístas electos. El MAS, que tenía bastante poder, se montó en la ola de la Constituyente, en los cambios que la gente demandaba en ese momento”, asegura Zegada sobre los motivos por los cuales asocian a Morales y el MAS con el Estado Plurinacional.

Para el historiador y analista político Pedro Portugal el Estado Plurinacional nació con dos ideas pendientes: la insuficiencia de Estado y la inexistencia de una cohesión nacional, pero en más de una década ambos problemas o males siguen vigentes.

“Los hechos nos han mostrado un fracaso de esas ideas. El problema de las autonomías no ha sido resuelto, como el tema de lo administrativo que está en el caso de Santa Cruz. Los pueblos indígenas se han desentendido de esas autonomías, hay mayor antagonismo nacional y regional. Más bien, los males que aquejaban a Bolivia se han profundizado, no han sido solucionados”, puntualiza el historiador.

Simbolismo imaginario

Zegada y Portugal coinciden en la idea de que el Estado Plurinacional nació de un símbolo imaginario. Para Portugal este simbolismo está reforzado tras el anuncio de Morales de que el 22 de enero lo celebrará en el país vecino de Argentina.

“El aspecto simbólico del fracaso de esta idea es que su promotor, que es Evo Morales, se va a festejar ese día en otro Estado, en Argentina. Entonces, tenemos una situación bastante paradójica y cruel que demuestran que es un día en que un partido ha subido al poder con bastante fuerza en el país, pero no afectó en nada la reestructuración de la sociedad y la formulación de nuevas políticas para constituir un Estado funcional y una nación integrada. Esta fecha sirve para simbolizar la fuerza de un partido político, o sea del MAS”, asegura Portugal.

Fracturas del MAS

A través de un comunicado, el 16 de enero, el MAS anunció que el exmandatario y líder de ese partido, Evo Morales, se ausentará del país el 22 de enero para celebrar esa fecha en Argentina junto a los residentes bolivianos. Esa decisión generó controversias y acrecentó las fracturas al interior del partido azul.