El evismo pierde y renovadores toman la batuta en Diputados

El parlamentario Juan Flores manifestó que en la reunión se pudo limar asperezas y llegar a la unidad, por lo cual en la Sesión de Diputados para elegir directiva, el MAS irá en un solo bloque y “mostrando la disciplina partidaria” que tienen, “porque todos son del MAS”.

Flores explicó que el encuentro para la elección del presidente de Diputados comenzó “con un debate frío”. Detalló que hubo una demora porque algunos parlamentarios pedían voto nominal y otros sufragio secreto, y se optó, al final, por la última opción.

Arce declaró que la dirección nacional de la sigla azul convocó a una reunión para la tarde de la pasada jornada, para solucionar el tema de la jefatura de bancada, porque habían “dos jefes de bancada: Gualberto Arispe y Andrés Flores”.

Sin embargo, el legislador Rolando Cuéllar indicó que “ocho de las nueve bancadas departamentales determinaron no asistir” al encuentro y que la elección de Andrés Flores está “oleada y sacramentada”.

En tanto, el diputado Juan Flores expresó: “Al principio, ha habido un debate que se debería definir bancada, en una reunión para la tarde, esa ha sido una sugerencia del diputado Arispe. La propuesta se ha puesto a consideración la solicitud y por mayoría se decidió que no se considera la solicitud”, enfatizó.

El articulador

El parlamentario Cuéllar afirmó que la mayoría de las jefaturas de bancada departamentales, la jefatura nacional y la Presidencia de Diputados están ocupadas por representantes del ala renovadora del MAS. Comentó que en los dos años de gestión que van, él pudo hacer amistades con sus colegas de otras regiones y “lograr que se dé la renovación”.

“Las ocho bancadas impulsan la renovación en la Asamblea Legislativa, están a cargo de diputados que apuestan por la renovación. Ahora se ha visto un cambio total, están diputados que no se les había dado la oportunidad. Esta ala renovadora ahora va estar al mando”, sostuvo el legislador.

El diputado expresó que lograr la renovación en la Cámara baja tuvo su costo, como el hecho de que fue expulsado por la Dirección Nacional del MAS de las filas del partido. “Hemos articulado, no fue fácil, por pedir renovación el ala radical me ha expulsado, me quisieron quitar el curúl, pero el tiempo me dio la razón. Costó mucho sacrificio”, complementó.