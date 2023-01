“Mi persona, vicegobernador electo del departamento de Santa Cruz, no puede asumir el cargo de gobernador en ejercicio, porque no es un cargo vacante. El gobernador del departamento es Luis Fernando Camacho Vaca”, señaló Aguilera.

Por su lado. Matkovic dijo que “el gobernador cruceño es y seguirá siendo Luis Fernando Camacho hasta el día que él decida ya no serlo (...). El gobernador no ha perdido ni sus derechos políticos, ni su derecho al trabajo, no es una persona que se encuentra incomunicada y no es una persona ausente. Sabemos exactamente dónde está y puede recibir las visitas que por sí le confiere la ley”.

Para el presidente de la Asamblea cruceña, con la detención ilegal de Camacho, solo se buscó dar “un golpe de Estado” a la Gobernación de Santa Cruz.

“La intención con el secuestro del gobernador nunca fue jurídica, aquí lo que se quería hacer era montar un golpe de Estado a la gobernación cruceña”, señaló.

Del mismo modo, indicó que el Legislativo departamental cruceño no tiene tuición para definir si el gobernador “está o no ausente”.

“La ALD no tiene la competencia alguna para definir si el gobernador está o no ausente. Esa es una atribución de quien decide llevar la sucesión del cargo”, dijo.

EL gobernador Camacho lleva dos semanas detenido de forma preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, procesado por terrorismo en el caso golpe de Estado I.