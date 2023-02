Tras el fallo judicial que dejó en manos de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz definir la situación del gobernador Luis Fernando Camacho, asambleístas cruceños de la agrupación Creemos anticiparon que ratificarán en el cargo a la autoridad departamental para hacer respetar el voto de la población. En cambio, el Gobierno ve que la autoridad judicial se lavó las manos con dicha resolución.

El presidente de ALD, Zvonko Matkovic (Creemos), dijo que el fallo demuestra que en su calidad de presidente no tenía ninguna atribución para definir si el vicegobernador Mario Aguilera ocupaba o no el cargo de gobernador. En ese sentido, aseguró que no hubo ningún incumplimiento de deberes en este caso.

“Hay un interés político, como lo era está demanda, de tratar a través de la justicia robarle el voto al pueblo (...) Esta sala ha dejado claramente establecido de que el gobernador sigue siendo Luis Fernando Camacho”, manifestó Matkovic.

Dijo que el MAS a través de una acción de cumplimiento intentó por las malas tratar de quitar los derechos políticos de Camacho, al pedir que sea apartado de cargo y que asuma Aguilera.

Matkovic adelantó que acatará la decisión del pueblo que fue expresada en las urnas a través del voto.

“Yo por supuesto que voy a acatar el voto del pueblo y que voy a respetar como siempre lo he hecho, hasta la última coma de lo que dice nuestro estatuto y nuestro reglamento. Nunca me he apartado de la norma y no lo pienso hacer”, refirió.