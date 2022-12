“Al menos, hasta ahora, nos han hecho conocer y los aportes ya no existen. Entonces, debe ser, seguramente, instrucción de arriba, porque las bases, algunos nos han informado que ya han prohibido aportes”, declaró ayer García a Página Siete.

“Se sospecha, eso es lo que nuestros compañeros de base nos recomiendan en cada uno de los eventos que nosotros asistimos. Ojalá no sea cierto, ojalá sólo sea una habladuría, una equivocación”, aseguró Loza, en una rueda de prensa.

“Nos reuniremos con el Presidente, Vicepresidente, conoceremos cuál es la determinación, por qué han determinado o son los ministros, no sé, pero ya los aportes han cortado”, aseguró el dirigente.

Loza sostuvo que no sabe si el PS1 existe legalmente, pero subrayó que le preocupa que “algunos colorcitos” ganen protagonismo, y que en actos del Gobierno quiten “el color del MAS” y no les dejen subir a la testera.

“El PS1 no sé si existirá o no existirá, yo no tengo ninguna información legal sobre eso, pero lo que sí se observa son algunos colorcitos que de manera espontánea aparecen, eso nos preocupa”, aseguró el legislador del ala evista del MAS.

Por otro lado, su colega, el senador del MAS Félix Ajpi sostuvo que el vicepresidente del MAS invitó al presidente Arce a irse de ese partido.

“Le ha invitado el Vicepresidente de nuestro instrumento a que se vaya, dijo, textual. Debe tener alguna razón, él podrá explicar por qué razones le está invitando a que se retire del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos”, aseguró el asambleísta.

García, al respecto, manifestó: “Que me diga en qué momento hemos mandado documento o qué cosa hemos mandado. No hemos hecho ningún documento, no hay nada”.

El dirigente del partido azul aseguró que protegerán al presidente Arce y que velarán para que cumpla su gestión.

El 16 de noviembre, García manifestó que Arce, una vez que culmine su gestión, “tiene la libertad de irse con cualquier partido o hacer su propio”.