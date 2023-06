El incremento salarial en las dietas de 328 senadores y diputados titulares y suplentes de la Asamblea Legislativa causó una ola de críticas, molestia e indignación en la población, en exlegisladores y líderes de opinión. Personalidades del ámbito político afirmaron que los parlamentarios no merecen ningún aumento porque no fiscalizan al Órgano Ejecutivo. Además, en las redes sociales mucha gente dijo que la medida es un “insulto” por la crisis económica que vive el país. Exigen que se bajen los sueldos y se eliminen las suplencias en ambas cámaras.

Mientras la Cámara Alta confirmó en un comunicado el aumento de sueldos a titulares y suplentes aprobado en sesión, en la Cámara Baja no hubo ese tratamiento y se cumplió directamente lo que manda el Decreto Supremo (DS) 4928. Un diputado evista confirmó a Página Siete que ya recibieron el incremento en sus rentas con retroactividad a enero de este año.

“Estos vagos lo que deberían hacer es bajarse el sueldo, ya que ganan de calentar un asiento”, escribió el ciudadano Roly Ramírez en Facebook. Otra persona los calificó como “desconsiderados y embusteros” y que se debería reducir la cantidad de senadores y diputados, además de eliminar a los suplentes.

“Mank’a gastos”, “levanta manos” y “sinvergüenzas” son algunos de los adjetivos que usaron las personas que expresaron su molestia e indignación contra los parlamentarios en las redes. “Necesitamos un presidente como Bukele para poner orden en este país (...) El pueblo vive en la peor pobreza”, escribió Vicente Ajarachi.

Según la escala salarial de 2021, publicada en la página web del Senado, los asambleístas titulares pertenecientes a esta instancia legislativa tienen un salario de 22.632 bolivianos y los suplentes ganan 7.544 bolivianos al mes.

Tomando en cuenta el nuevo incremento, el exdiputado opositor Amilcar Barral dijo que ahora los legisladores ganarán casi 23.000 bolivianos e indicó que recibirán ese monto por tan solo cinco días hábiles de trabajo. “Senadores y diputados ganarán casi 23.000 por 15 días hábiles de trabajo. Son tres semanas, de las cuales se restan seis días porque llegan a La Paz los martes y se van los jueves, quedan nueve días de trabajo. A eso se suma que cada senador y diputado titular tiene derecho a cuatro días de licencia, es decir que ganarán 23.000 bolivianos por cinco días de trabajo, más o menos 4.500 bolivianos por día”, calculó Barral.

El exdiputado opositor Rafael Quispe criticó el incremento en las dietas de los actuales parlamentarios. Según su criterio, ellos no cumplen su trabajo de fiscalización al Órgano Ejecutivo. Afirmó que las interpelaciones pasadas que se realizaron a los ministros parecían “negociadas”.

“Se gana por fiscalizar. Estamos viendo que no existe fiscalización. A este Gobierno no están fiscalizando. Hacen las interpelaciones y las negocian, porque justo para estas sesiones se piden permisos, algunos están de viaje. Entonces, ¿para qué hacen las interpelaciones si no van a censurar?”, cuestionó Quispe.

En esa línea, el exparlamentario lanzó duras críticas a los legisladores de la oposición. Dijo que la misma “no existe”, a pesar de que casi la mitad de la población votó por ellos. Pero, agregó, ahora están más divididos que el Movimiento Al Socialismo. “Hay tres CC, cuatro Creemos, se pelean entre ellos... El único opositor es Evo Morales”, indicó.

Sobre las críticas, los protagonistas tienen posturas encontradas. Mientras unos apoyan el aumento en sus dietas, otros expresaron su desacuerdo y plantearon que esos recursos se empleen en un fondo de solidaridad que, no obstante, ello requerirá mucha burocracia y papeleo. También hay voces que recuerdan que los dirigentes sindicales declarados en comisión, tienen sueldos que incluso doblan las rentas legislativas.

El diputado Ramiro Venegas, del MAS, confirmó a Página Siete que ya recibieron el incremento con retroactividad a enero. Señaló que fue una sorpresa, que no está de acuerdo con ese aumento y que el mismo tiene tintes electorales.

“Hemos recibido un dinero aparte y a mí me ha causado sorpresa, era un monto de unos 700 bolivianos (...) No estoy de acuerdo con el incremento, pienso que ahí se ha equivocado el presidente (Luis Arce). Debía hacerse una evaluación por la crisis económica y me parece que la medida es electoralista”, dijo.

El jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, dijo que comparte las críticas por el aumento en sus dietas y planteó a título personal que la ALP destine esos recursos a sectores necesitados. “Son absolutamente legítimas todas las críticas. Eso tiene que ver con la crisis institucional, la pérdida de credibilidad y legitimidad que tiene la Asamblea Legislativa desde hace muchos años (...) No hay que olvidar que hay dirigentes sindicales que reciben mucho más”, aseguró.