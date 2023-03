Se conoció que el proceso de preselección de los candidatos incluye: la convocatoria pública, la recepción de postulaciones, la verificación de requisitos, la evaluación de experiencia profesional, la evaluación de formación académica, evaluación de conocimientos escrita, entrevistas, informe final y selección de candidatos.

Desde la alianza Creemos, la diputada Tatiana Añez, lamentó que el oficialismo no haya tomado en cuenta los planteamientos que hizo Creemos y Comunidad Ciudadana. “Nuestra propuesta de conformar un comité técnico (desde las asambleas legislativas departamentales) para que devuelva las garantías de independencia, pero nuestra propuesta no fue aceptada, por el MAS”.

Silvia Salame, senadora de Comunidad Ciudadana, apuntó que de aquí en adelante la batalla legislativa se trasladará al Pleno de la ALP, donde el MAS deberá buscar los dos tercios de votos para aprobar este reglamento, que a su juicio “está hecho a la medida del MAS”.

El MAS defiende la propuesta

Patricio Mendoza, diputado del MAS, defendió la propuesta de reglamento que finalmente fue aprobada en grande y en detalle, luego apuntó que algunas de los planteamientos de Comunidad Ciudadana y Creemos ingresaron en la norma.

“Ellos (opositores) no quieren aceptar que parte del trabajo que hicimos en las mesas de trabajo (donde participaron todos) fueron incorporados, lo que sí no podemos admitir es que ellos querían dar atribuciones a un comité técnico (ajeno a la ALP para garantizar la independencia en la preselección), eso no corresponde porque no hay norma, no hay ley sobre eso”, explicó Mendoza a Página Siete.