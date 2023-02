“Los responsables en Bolivia de esclarecer jurídicamente, el órgano que tiene interpretar la Constitución Política del Estado y las normas que derivan de la misma Constitución es el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, no es un senador, no es un diputado y no es otra institución tal vez social o cívica que va a definir si ha sido un gobierno constitucional o si una ley es legal o ilegal en el país”, señaló Flores.

Por su parte, la expresidenta Jeanine Añez señaló que la historia no se puede borrar con el codo y recordó que, si el expresidente Evo Morales hubiese respetado las normas, no hubiese habido la necesidad la sucesión constitucional que se hizo en noviembre de 2019.

“Si Evo Morales no hubiera ido a reelección contra #21F, habría democracia. Si no hubiera hecho fraude, habría democracia. Si no hubiera huído de la Presidencia y el país igual que su cúpula masista, no hubiera habido sucesión constitucional. Hechos, senador Flores, no supuestos”, manifestó Añez a través de su cuenta de Twitter.

El martes, Flores había indicado que la comisión que preside devolvió al TSJ tres pliegos acusatorios para juicio de responsabilidades contra Añez, debido a que no había pruebas suficientes que acrediten su mandato transitorio.

A lo que Añez respondió que Luis Adolfo Flores se benefició de la Ley de Prórroga de Mandato promulgada en su gobierno, misma que extendió su gestión cuando él era gobernador de Pando. Dijo que, si eso no era legal, entonces Flores debe responder por usurpar funciones de gobernador y renunciar a su cargo de senador.

Flores respondió que, si Añez no promulgaba esa Ley, la norma iba a entrar en vigencia de todas formas, porque fue aprobada por el Legislativo, que fue electo por el voto.