El MAS dice que Arce no aprueba proyectos de “evistas”: ¿Dónde se ha visto eso?

“Nuestro hermano Evo (Morales), sea de cualquier partido o de cualquier color les daba, les ayudaba en cualquier proyecto, porque no beneficia a la persona (autoridad), sino beneficia al desarrollo de su municipio, de su provincia, de su departamento. Entonces, eso hemos dicho que es grave, porque están condicionando a nuestros concejales, alcaldes. Te dicen: Vos eres el diputado de Evo, para vos no hay nada. Imagínense eso ¿dónde se ha visto eso?”, cuestionó el vicepresidente masista.

El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, dijo este martes que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca no aprueban proyectos de autoridades subnacionales del país si son “evistas”.

García afirmó que le informaron que este tipo de determinaciones viene del vicepresidente Choquehuanca, quien es el que dice que no se les aprobará el proyecto sino están con el gobierno de Arce.

“Nuestro vicepresidente (David Choquehuanca) está diciendo: Ahora que el alcalde no está con Lucho ni con David, no le vamos a aprobar su proyecto. Eso nos han dicho los alcaldes, concejales de algunos departamentos. Entonces estamos pidiendo que nos envíen por escrito (qué proyectos no fueron aprobados)”, sostuvo.

Agregó que harán un listado de todos los proyectos que no fueron atendidos por los ministerios, y se les hará conocer en el ampliado nacional, en el que se hará la evaluación, prevista para diciembre próximo.