El Movimiento Al Socialismo (MAS) ensaya una Ley Corta o “Ley Especial Transitoria” para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) elija a “magistrados interinos”, ante la imposibilidad de contar con los dos tercios de votos en esa instancia, anunciadas por la oposición e incluso el ala radical de ese partido, en el proceso de las elecciones judiciales, informó el diputado oficialista Renán Cabezas. En la oposición rechazan esa intención porque es anticonstitucional y piden buscar el consenso en el Pleno.

“Tenemos que (los opositores) no van a votar para aprobar el reglamento, que se hace por mayoría absoluta, y si no van a votar por el reglamento tampoco van a hacerlo para los dos tercios (cuando se elijan a los preseleccionados), entonces hay que activar un mecanismo, una salvedad, una ley, que la hemos reformulado, planteamos que ya no sea Corta sino una Ley Especial Transitoria para que la Asamblea Legislativa elija a (magistrados) interinos”, explicó el diputado alteño Cabezas a Página Siete.

Tanto desde Comunidad Ciudadana (CC) como de Creemos anticiparon esta semana que no viabilizarán los dos tercios de votos necesarios en la ALP para dar luz verde al reglamento y a la preselección de los postulantes.

De acuerdo con el proyectista, los “magistrados interinos” estarán en el cargo hasta que la ALP “se ponga de acuerdo y postule por dos tercios a los candidatos a la elección judicial”. En febrero, el plan de Cabezas había sido rechazado por los senadores masistas Félix Ajpi y Luis Adolfo Flores.

Las autoridades judiciales interinas saldrían, de acuerdo con Cabezas, de los postulantes que se presenten a la convocatoria. “La Asamblea elegiría a los interinos para que funjan en esas funciones, hasta que la Asamblea elija a los candidatos, sin tiempo determinado, pero el que quiere que debe posesionar es el Presidente del Estado Plurinacional en enero”, precisó el diputado.