“No podemos ir para atrás. No podemos ir a configurar un nuevo mapa político de Sudamérica basado en las etnias, porque ya las etnias son muy pequeñas, incluso estadísticamente. La población típica y puramente indígena de Bolivia no debe ser más del 20%, los demás somos mestizos de distinto tono”.

“La conducta ilegal está generalizada. El famoso tango ‘el que no afana es un gil’ se está imponiendo en Bolivia. De arriba para abajo el ejemplo es: rompan la ley, no les hacemos nada mientras nos protejan y se callen”.

“Tenemos que darnos cuenta que nos hemos equivocado colectivamente. Hemos cambiado de padre, hemos cambiado de sistema, nos hemos equivocado y hay que restituir aquello”.

“Tenemos que rescatar a Bolivia y rescatar a Bolivia es volver al concepto de la República (...) Creo que hay que leer la propuesta de Sánchez de Lozada con sobriedad, con tranquilidad”.

“Todos sabemos que Sánchez de Lozada no es un criminal, menos un genocida. Es un humanista, un hombre que quiere contribuir a su país con sus ideas”.

Sobre la oposición

“Creo que la oposición es todo el pueblo boliviano. Hay una oposición formal que es lo que quedan de los partidos o de los individuos que han ejercido formalmente una oposición, que están muy restringidos, muy limitados, muy callados, muy asustados, muy derrotados. Obviamente necesitamos nuevos aires, nueva sangre”.

Sobre las Fuerzas Armadas

“Los políticos han fracasado seguramente, pero yo creo que los que más han fracasado son las Fuerzas Armadas porque no hay fuerza coercitiva que haga respetar la democracia (...) Un padre sin autoridad no educa a los hijos, no gobierna la casa”.

“Las FFAA no asustan a nadie, no respetan la Constitución, no la hacen cumplir y más bien los pobres militares que han cumplido con su deber están presos y nadie les reclama. Esa es la gran injusticia. Los policías que se pasaron al lado de la gente para no tener violencia en 2019 están perseguidos, presos, castigados. Y los obsecuentes y corruptos están en el Gobierno”.