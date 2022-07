El MAS indaga al MAS: caso de “narcoaportes” pasa al Ministerio de Justicia

El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca instruyeron al Ministerio de Justicia investigar la denuncia del diputado oficialista Rolando Cuéllar, relacionada con supuestos “narcoaportes” al Movimiento Al Socialismo (MAS). Al respecto, el exmandatario Evo Morales, líder de ese partido político, saludó la decisión y pidió indagar otros temas, como “protección al narcotráfico” y el “caso audios”.

En tanto, el vicepresidente de esa fuerza, Gerardo García, interpuso una demanda en contra de Cuéllar por la denuncia que formuló la pasada semana.

“Como Ministerio de Justicia, hemos recibido el mandato del Presidente y del Vicepresidente de investigar, de aclarar y darle respuestas al pueblo boliviano sobre esa temática, que de ninguna manera puede quedar sin investigación y sin respuestas a nuestro pueblo”, indicó el ministro de Justicia, Iván Lima, según una declaración remitida a Página Siete desde ese despacho.

El 29 de junio, Cuéllar exhibió una carta, atribuida al vicepresidente del MAS Gerardo García, en la que se agradece a un narco argentino, al que llaman el “Chapo del Cono Sur”, las “grandes contribuciones” al partido.

Lima informó que Arce derivó el tema al Ministerio de Justicia, donde se abrió un caso. “El presidente Arce ha derivado este tema al Ministerio de Justicia. El Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción ha abierto un caso y ha iniciado una investigación sobre este aspecto. Son diferentes situaciones que se tienen que ver”, indicó la autoridad.

El ministro explicó que en el tema hay competencia del Tribunal Supremo Electoral y del Ministerio de Justicia, en este último caso porque es un hecho sancionado por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. También mencionó que hay la posibilidad de que la Fiscalía actúe.

“Hay competencia del Tribunal Electoral, hay competencia del Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia, porque definitivamente éste es un hecho que está sancionado por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y también existe la posibilidad de que el Ministerio Público active los mecanismos que tiene en su ley orgánica. Ellos son titulares de la acción penal y hay en este caso de las denuncias formuladas, diferentes escenarios en los cuales se va a dar esta investigación”, aseguró Lima.

Morales, a través de su cuenta de Twitter, saludó la instrucción de Arce de investigar -dijo- “las falsas denuncias de supuesto financiamiento ilegal al MAS-IPSP”. El exmandatario pidió que se indague también, de cara al pueblo y con total transparencia, “ése y otros casos de audios, volteo de droga y protección al narcotráfico”.

García, vicepresidente del MAS, interpuso ayer una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Cuéllar por la carta con la que fue denunciado públicamente el 29 de junio pasado.

“Después de tantas calumnias, que me ha venido haciendo hace mucho tiempo atrás, acusándome de narco y muchas otras cosas, finalmente he decidido presentar esta denuncia ante la Fiscalía, aquí en el departamento de La Paz”, aseguró García.

El vicepresidente del MAS interpuso una demanda contra el diputado Cuéllar por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictiva.

García aseguró que la carta con la que le sindican es “totalmente falsificada”, dado que hasta el membrete no es el que utiliza su persona en las misivas, y sostuvo que no conoce al narco cuyo nombre figura en el documento. “A este señor, yo no he conocido, al que menciona él de narco, que ha financiado. Por tanto, yo desconozco totalmente. Jamás he recibido dicho dinero, jamás he conocido a ese señor”, afirmó.