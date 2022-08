El MAS le dice a Camacho que no es dueño de Santa Cruz y pide su renuncia

Diferentes voces desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestionaron al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y le recalcaron que él no es dueño del departamento tras la decisión de esa autoridad de no invitar a autoridades del Gobierno al aniversario cruceño. Algunos legisladores del oficialismo exigieron su renuncia.

“El se cree dueño, pero no es dueño”, indicó la ministra de Culturas, Sabina Orellana. Además señaló que Camacho defiende a un grupo de logias y no respeta la democracia. . Parece que Camacho no lee la Constitución. Él solo piensa en su logia, por eso no quiere que vayamos a festejar el aniversario de Santa Cruz”, declaró.