El MAS maniobra e impone a Defensor del Pueblo ante ausencia de opositores

El Movimiento Al Socialismo (MAS) logró designar a Pedro Callisaya como defensor del Pueblo con una maniobra, puesto que cambiaron el orden del día de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ante la ausencia de 32 opositores que pidieron licencia, 13 de ellos para asistir al aniversario de Santa Cruz.

“De conformidad a la Constitución Política del Estado, la ALP, por el voto contabilizado que representa más de dos tercios de los presentes. Por lo tanto: Callisaya Aro Pedro Francisco es designado en el cargo del defensor del Pueblo”, dijo al concluir la votación Freddy Mamani, quien fungió como presidente en ejercicio de la ALP.

El 22 septiembre, Mamani convocó a sesión para tratar los puntos: correspondencia, tratamiento de las observaciones del Ejecutivo a la ley sancionadas de “Procedimiento Especial para la restitución de los Derechos Laborales”, y la transferencia de seis lotes de terrenos, ubicados en la urbanización “Retamas Junthuma I” de El Alto.

La sesión se inició aproximadamente las 14:00. Luego de que se llamó lista de asistentes, el diputado del MAS Juan José Jáuregui pidió que se modifique el orden del día, con base en lo establecido en el artículo 76 de la Cámara Baja y se designe al Defensor. La moción fue aprobada y se procedió a la votación.

Los oficialistas armaron la urna y conformaron la comisión de conteo de votos de forma rápida. Además, se apostaron en las gradas del hemiciclo en una especie de fila hasta la testera.

Sesionaron 121 legisladores, de los cuales 95 votaron a favor de Callisaya, dos en blanco y 24 opositores se obtuvieron. 32 opositores pidieron licencia, casi la mitad para asistir al aniversario de Santa Cruz.

En la votación, los oficialistas se atrincheraron alrededor de la urna y de la testera con el fin de que la oposición no pueda tomar esos espacios.

En la transmisión de la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandra Camargo se observó que los oficialistas realizaron un cordón de seguridad desde las gradas hasta el ánfora y la testera. “Miren cómo no nos dejan pasar, la mujeres de pollera son el instrumento que usa el MAS para no permitir pasar a la oposición”, aseveró.

La legisladora de Creemos Marioly Morón en plena votación calificó de ilegal el proceso y cuando fue llamada a sufragar, rompió su papeleta. “Esta elección es totalmente fraudulenta como todo lo que hace el MAS”, complementó.

También se pudo ver que los legisladores del MAS que son de Santa Cruz fueron a emitir su voto mostrando la bandera de esa región, para evidenciar que sesionaron pese a que se realizaban desfiles y otros actos por el aniversario de esa región.

Anoche, Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, tuiteó lo siguiente: “Con más de 2/3 requeridos constitucionalmente, hoy en la ALP se eligió a Pedro Francisco Callisaya Aro como el nuevo defensor del Pueblo. 121 legisladores asistieron a la 14° Sesión Ordinaria, 97 emitieron su voto, de los cuales 95 fueron a favor del postulante Callisaya”.

¿Postulante del MAS?

Callisaya, según su hoja de vida, trabajó en la Defensoría del Pueblo en diferentes cargos. Del 2012 al 2016 trabajó en el Tribunal Departamental de Justicia como vocal.

También cumplió funciones en la oficina de Naciones Unidas por nueve meses, entre mediados de 2016 y principios de 2017. Entre 2017 y 2021 nuevamente trabajó como vocal en el Tribunal Departamental de Justicia. Cumplió funciones en Derechos Reales por seis meses durante fines de 2021 y principios de 2022.

A principios de septiembre, Mamani dio por ganador a Callisaya, puesto que en las cinco votaciones anteriores logró la mayoría de los sufragios, aunque no obtuvo los dos tercios.

“Tenemos un ganador (...). ¿Por qué no puede ser el primer lugar (elegido)? ¿Por qué no puede ser nombrado el primero? (Pedimos a la oposición) que nos den los argumentos válidos (para no elegir al primero), no ha habido un argumento válido”, señaló entonces.

Ayer, el legislador de CC Enrique Urquidi denunció que el oficialismo eligió un defensor que es de su línea política. “Con esta la elección amañada, el MAS lo que ha hecho es elegir a un defensor militante del MAS”, complementó.

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseveró que los argumentos de la oposición sobre la supuesta ilegalidad para elegir a Callisaya es una excusa para justificar que sus legisladores no fueron a trabajar.