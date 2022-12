El diputado José Manuel Ormachea, de Comunidad Ciudadana (CC), comentó que hubo acercamientos con el MAS por el tema del PGE 2023, pero que no llegaron a buen puerto. Aseguró que mientras no haya predisposición para dialogar de manera sensata, esa alianza no tiene nada que aprobar.

“No tenemos nada que aprobar si es que no se sientan, conversan con nosotros de manera respetuosa. Se ha tratado, pero no se ha llegado a buen puerto. Entonces, ellos no tienen nuestro voto, pero lo necesitan”, declaró a Página Siete el diputado de CC.

El MAS en la cámara de Diputados no tiene dos tercios y Ormachea asegura que para apelar al recurso de la reconsideración se requiere aquello. “La reconsideración es con dos tercios. No tienen los dos tercios, nosotros lo tenemos”, afirmó.

El diputado de Creemos Andrés Romero manifestó que mientras no haya cambios de fondo al PGE 2023 la oposición se mantienen en su postura.

“Mientras no haya cambios de fondo (en el PGE), la oposición se mantiene. Cambios de fondo significa cambiar la forma centralista de administrar los recursos de este país”, manifestó.

El 8 de diciembre, evistas y opositores, votaron en contra del PGE en Diputados, en su estación en grande. La sesión entró en cuarto intermedio y debe reinstalarse hoy.