“Hace dos noches (el martes 18) hicieron la entrega de 12 vehículos que no contaban con placas, no contaban con papeles, lo único que tenían eran precintos del Ministerio de Presidencia y se hizo la entrega a particulares, me imagino dirigentes de organizaciones sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS)”, apuntó el diputado Vega. El hecho sucedió el martes 18 en la avenida Circunvalación a la altura de la Estación Policial Integral Los Chapacos en la ciudad de Tarija.

Vega y periodistas de esa urbe fueron hasta el lugar, donde los motorizados eran subidos a un remolque ante la presencia presuntamente de campesinos del departamento de La Paz, que se molestaron ante las preguntas de la prensa, según se pudo apreciar en un video del portal informativo Hola Bolivia.

“Una funcionaria del Ministerio de la Presidencia me dijo que no podía dar información, que ellos ya no son dueños de los vehículos y que debía acudir a los nuevos dueños”, contó Vega a Página Siete. Los supuestos nuevos propietarios, de acuerdo con la denuncia, son los dirigentes de esas organizaciones sociales del MAS de La Paz. Hasta este jueves por la tarde no se conoció ningún informe oficial de Presidencia.

El registro de la prensa en Tarija mostró coches sin placas y que llevaban además precintos que decían: “Ministerio de la Presidencia” y “Bienes incautados”. Se presume que entre los chutos estaban motorizados incautados en operativos contra la delincuencia.

Durante la intervención periodística, un coronel de Policía de apellido Mariaca informó que el grupo de dirigentes campesinos le aseguró que tenían toda la documentación, pese a que los mismos no poseían matrículas. Después de unos 20 minutos y ante el anuncio de que llegará personal de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove), uno de los dirigentes de las organizaciones sociales hizo un llamado por celular y luego le alcanzó su teléfono a uno de los oficiales de la Policía. No se sabe qué hablaron, pero posteriormente, se completó el carguío de los coches al remolque.