El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, indicó que el partido azul ya no pedirá al Gobierno el cambio de ministros y que Evo Morales pidió a la militancia que no se metan, luego del escándalo de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente.

“Ya es tuición y responsabilidad del hermano presidente Luis Arce, si cambia, o no cambia a los ministros, depende de él, porque están haciendo daño económico al país en su gestión. Por lo tanto, el hermano Evo (Morales) me ha dicho a mí que no nos metamos”, informó a la ANF el vicepresidente del MAS, Gerardo García.