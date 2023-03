Potosí cumple este martes su segundo día de paro cívico, pero la medida no se cumple a un 100%. En tanto, este martes se cumplen seis días de bloqueo de caminos. La terminal de buses de la Villa imperial suspendió las salidas de buses hacia el resto de país.

Medios locales reportan que la medida se cumple a medias porque los mercados, bancos e instituciones públicas continúan abiertos.

El vicepresidente de Comcipo, Nelson Gutiérrez, llamó a la ciudadanía a apoyar el paro, que busca que se apruebe la ley de evaporíticos en beneficio del departamento potosino, asimismo, rechazó que algunas autoridades traten de desacreditar la protesta calificándola de “política”.

“Es una reivindicación cívica ha sido mandato de un cabildo, donde esta ley de evaporíticos tenía que aprobarse en 15 días. ¿Cuántos días ya van? Es un mes, incluso la misma gente ha cuestionado a la entidad cívica, diciendo ‘por qué esa dejadez, por qué no se pronuncian, por qué no se agendan marchas (...). Yo pido acompañar a esta movilización porque quién se va a beneficiar con esto no es el comité cívico, es todo el departamento de Potosí”, manifestó.

El líder cívico remarcó que la ley de evaporíticos plantea regalías para Potosí de 10 a 20 por ciento, e indicó que a partir de ello el desarrollo podrá “despegar”.