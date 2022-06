“El poder político pedía un juicio exprés” y otras 11 frases de Añez en su alegato final

Este viernes, la expresidenta Jeanine Añez presentó su alegato final en el juicio por el denominado caso “golpe de Estado II”. Ante el tribunal señaló que el poder político pidió un “juicio exprés”, contextualizó la situación en la cual asumió el poder, cuestionó que el tribunal haya excluido pruebas importantes para su defensa y señaló al exsenador y exministro Óscar Ortiz como un testigo importante que no se presentó a declarar.

De “El poder político pedía un juicio exprés” a “Yo tuve el Gobierno, pero nunca tuve el poder”, a continuación, repasamos algunas de las frases de Añez que destacaron durante su intervención en la etapa final de su juicio ordinario.

1. “Me han acusado por delitos que no he cometido, inventados, solamente por darle gusto al poder político”.

2. “Se me ha negado el derecho a la justicia. Este tribunal me ha tratado de la peor forma, como a nadie, como no han tratado a delincuentes y criminales”.

3. “Bolivia entera sabe que esos delitos por los que me están acusando, no los he cometido. Bolivia entera sabe que fui una consecuencia de todo lo que sucedió en 2019”.