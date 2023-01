El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, en el marco de la coyuntura política y social tras la aprehensión del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, recomendó a todos los jueces del país a no someterse a ningún tipo de poder, de lo contrario, les pidió que den un paso al costado.

“Recomendar a los jueces del Estado Plurinacional que actúen con absoluta independencia. No debemos, no podemos, no tenemos que someternos ante ningún poder económico, político, religioso o de otra índole”, dijo Torres en el programa La Mañana en Directo de Erbol.

Las últimas semanas el sistema de Justicia fue duramente criticado por autoridades, analistas y población en general por su forma de actuar, pues la califican como un instrumento servil del gobierno de turno.