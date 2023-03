El presidente Luis Arce gana apoyo de las organizaciones sociales y participa en casi todas sus actividades. Ayer, el primer mandatario celebró el aniversario 26 del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) en la ciudad de La Paz con obsequios, por ejemplo un vehículo. Además, la autoridad prometió a esa organización la construcción de un edificio de seis pisos y le recordó el valor que tiene su respaldo en el “proceso de cambio”.

En respuesta, el representante de la organización indígena, Ramiro Jorge Cucho, comprometió todo su respaldo al gobierno de Arce y David Choquehuanca. Aseguró que los indígenas cuidarán al Presidente.

El jefe de Estado estuvo ayer en la mañana con la dirigencia del Consejo del Conamaq. Enfatizó que su gobierno se debe a las organizaciones sociales y que uno de sus deberes es trabajar en su fortalecimiento.

“A pedido de nuestro jiliri apu mallku, hermano Cucho, vamos a construir para Conamaq ese edificio que han pedido hermanas, hermanos ¡jallalla! ¿Cómo no fortalecer nuestras organizaciones sociales si son, pues, el alma mater de nuestro proceso de cambio? Son ustedes los dueños de este proceso, los dueños de este instrumento político. Nos debemos a ustedes, nosotros somos un gobierno de nuestras organizaciones sociales”, dijo Arce en la concentración de representantes de ayllus y pueblos indígenas que son parte de la organización.

El Conamaq es una de las cinco organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad, un pilar político y social del MAS.

El 14 de marzo, la dirigencia indígena instó, frente a las diferencias internas del MAS, a la “unidad del país”. En ese sentido convocó a una reunión de emergencia de las cinco organizaciones principales “para dar un lineamiento orgánico y político”. Además, comprometió su respaldo al gobierno de Arce y ayer ratificó ese apoyo.

“Éste es el pueblo que te va a cuidar, éstos son los ayllus guerreros, el verdadero Estado Plurinacional que va a garantizar la gestión del presidente Lucho (Luis Arce) y vicepresidente David (Choquehuanca). Además, va a garantizar la recuperación de la estabilidad económica del país”, afirmó el dirigente Cucho durante su discurso.

Con un intercambio de halagos y promesas, Arce repasó los hechos de 2019, cuando renunció Evo Morales. “Recordamos cómo nuestro Conamaq ha estado presente en la última lucha, cuando nos dieron un golpe de Estado”, dijo el mandatario boliviano, destacando el rol de los indígenas.

“Ustedes representan mucha cultura, mucha sabiduría de nuestros pueblos originarios. De ustedes hemos aprendido la solidaridad, el muyu. De ustedes hemos aprendido que el mandato de las autoridades tiene un fin, el mandato tiene una temporalidad. Ustedes son nuestra reserva moral”, agregó Arce.

El primer mandatario se comprometió a fortalecer a todas las organizaciones sociales y por eso dijo que no llegó con las manos vacías al festejo del Conamaq. “Hemos visto cómo fueron saqueadas nuestras organizaciones sociales. No había equipamiento, por eso hemos traído equipamiento de oficina (...) No sólo eso, sabemos lo extenso del territorio, sabemos que ustedes tienen que desplazarse; traemos también un vehículo que vamos a entregar a nuestros hermanos de Conamaq”, dijo Arce.

Análisis

El historiador y analista político Pedro Portugal señaló que el presidente Arce está empezando a tener “arrastre” con las organizaciones sociales y que está en una primera etapa en la que “está despertando y viendo asombrado que tener las riendas del Órgano Ejecutivo le facilita las relaciones con los sectores sociales y populares”.

Y las bases populares, en este caso el Conamaq, están teniendo una gran expectativa hacia el presidente Arce porque es quien tiene a su mando la administración del Estado, donde “el movimiento indígena busca una integración en el poder”.

“Yo pienso que (Arce) está en la primera etapa, que es de sorpresa. Él no debe entender la tremenda facilidad que tiene con los sectores indígenas, cuando éstos por origen deberían estar con Evo Morales (...) Perfectamente Arce puede utilizar esto para sus pretensiones personales, hay que ver cómo evolucionará en el tiempo”, dijo Portugal.

En todo caso, según el analista, el acercamiento entre el Gobierno nacional y los indígenas se muestra en cada período de Gobierno, más allá de si éste es de izquierda, de derecha o de centro. “Se presenta como un comportamiento cíclico” en la historia del país y ello “cae fácilmente en el clientelismo y prebendalismo y el desengaño viene cuando el Estado abusa del poder que tiene y considera a los otros como clientes y no como actores con una propia perspectiva”, agregó.