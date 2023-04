A raíz de las últimas modificaciones en el reglamento para la preselección de candidatos a magistrados, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó recorrer del 29 de octubre al 5 de noviembre como fecha tope para la realización de las elecciones judiciales informó el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe.

“Por los tiempos técnicos podremos recorrer una semana más, estaba pensado (efectuar las elecciones) el 29 de octubre y ahora veremos recorrer hasta el 5 de noviembre que es una fecha tope que tenemos que garantizar la entrega de credenciales hasta más tardar hasta el 3 de diciembre”, explicó el vocal del TSE.

Debido a la presentación de un Amparo Constitucional al reglamento de preselección de postulantes, ese proceso fue suspendido y se espera reanudarlo este viernes 21.

“El Órgano Electoral en algún momento va a decir que ya no se puede, por los tiempos técnicos, ya no se garantiza no una elección idónea y este plazo (registro de postulantes) hay que decirlo, va a ocurrir por lo menos hasta el 10 de mayo”, precisó Tahuichi.