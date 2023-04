El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, arribó ayer al municipio de Chimoré, reducto de Evo Morales, para atender una invitación de una organización del sector, pero grupos de evistas bloquearon la salida y el ingreso al aeropuerto. De esa manera impidieron que la autoridad transitara por la zona.

Ante ese hecho, Choquehuanca tuvo que dar su charla en el mismo aeropuerto. En el encuentro el Vicepresidente defendió su principio de renovación política partidaria y rechazó el culto a la personalidad.

“Necesitamos descolonizar el culto a la personalidad, porque el culto a la personalidad es un hábito colonial, hermanos, es una práctica colonial y nuestro proceso se llama proceso de descolonización”, dijo ayer Choquehuanca en la charla improvisada que realizó en uno de los salones del aeropuerto de Chimoré.

“La renovación es algo natural, la renovación es igual a revolución, es igual a cambio. (Un) movimiento que no se renueva, se muere, y nosotros no vamos a morir. Nuestro proceso de cambio es irreversible”, sentenció Choquehuanca.

Mientras tanto, en el exterior de la terminal aérea se dieron cita varios grupos de evistas que rechazaban la presencia de la autoridad de Estado argumentando que no había “coordinado” con ellos su arribo.

Choquehuanca dijo que llegó al lugar por invitación de la Central de Comunidades Interculturales Chimoré, que aglutina a 15 sindicatos de los distritos 1, 5 y 13, y cuyos dirigentes fueron a recibirlo al aeropuerto. Resaltó que no fue para realizar ningún tipo de provocación. “No hemos venido a provocar. Hemos venido con respeto y entendemos la situación”, indicó.

Agregó que para él es importante ir a hablar con las bases, más aún en estos tiempos de cambio, cuando “mucha gente está perdiendo la cabeza”. Aseguró que su afán es ayudar “a estos hermanos para que recuperen la cordura, para que recuperen el equilibrio”.

Se refirió a la polémica que surgió el 26 de marzo, cuando se publicó un video en redes sociales que aseguraba que él no saludó a Morales. “Nosotros somos respetuosos. Yo saludo a todos, al hermano Evo le saludo, pero hay una cámara que seguramente capta por atrás y no se ve lo que yo le estoy saludando, y en la tarde sale en las redes sociales: ‘Choquehuanca no le saluda a Evo’, ‘Choquehuanca Judas, divisionista, malagradecido’, dicen y todos los compañeros hacen circular eso”, contó el Vicepresidente ante un auditorio de unas 50 personas.

Revuelo

La visita de Choquehuanca al Chapare no pasó desapercibida en la Asamblea Legislativa. Mientras los evistas reprochaban que el Vicepresidente no coordinó con sus organizaciones, los arcistas y la oposición aplaudieron que llegara hasta el reducto de Morales a marcar la presencia del Estado. Exigieron -además- investigar y procesar a la gente que no permitió que transite en esa región.

“Evo Morales ha dado la orden para que Choquehuanca no entre al Chapare (...) David Choquehuanca está ahora en el poder, no solamente debería visitar el Chapare, debería intervenir el Chapare, debería ir acompañado de policías para realizar operativos”, dijo el diputado Alberto Astorga, de Comunidad Ciudadana.

El Colegio de Abogados de Santa Cruz exigió a la Fiscalía que investigue y procese a la dirigencia del Chapare por los delitos de discriminación, racismo, libre locomoción y obstrucción al trabajo por las acciones contra Choquehuanca.

El jefe de bancada del MAS Andrés Flores afirmó que los que bloquearon a la autoridad en el Chapare cometieron un delito y deben ser procesados. “Algunos dirigentes están cometiendo delitos (...) El Ministerio Público debe hacer una investigación de oficio. Leonardo Loza debe controlar a sus bases”, dijo.

El senador evista y dirigente cocalero del Chapare Leonardo Loza defendió la acción de sus bases y dijo que no conocían la llegada de la autoridad, hecho que generó molestia en los evistas que cercaron el aeropuerto. “Esperemos que nuestro Vicepresidente entienda y empiece a coordinar”.

El diputado arcista Rolando Enríquez Cuéllar dijo que su bancada declaró persona no grata al líder cocalero. “Evo Morales no tiene pisada en ningún municipio de Santa Cruz”, sostuvo.