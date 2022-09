El Vice viaja a Europa y Arce alista maletas para ir a la ONU

El vicepresidente David Choquehuanca está de viaje rumbo a Europa. En tanto que el presidente Luis Arce está a días de viajar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde asistirá al 77º período de sesiones de la Asamblea General.

Con Choquehuanca fuera del país y ante el inminente viaje de Arce a la ONU, es posible que asuma la presidencia en ejercicio Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado.

A través de un comunicado, la Vicepresidencia hizo conocer que Choquehuanca se ausenta del país desde el viernes, dado que está de viaje a países de Europa, gira que durará hasta el próximo domingo.

“La autoridad visitará los países de Bélgica, Países Bajos, Italia y España, donde se reunirá con autoridades y exautoridades de cada uno de estos países, así como con comunidades bolivianas, además que brindará algunas conferencias en universidades a las que fue invitado”, se lee en el comunicado emitido por la Vicepresidencia.

En el caso del presidente Arce, el 12 de septiembre, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, confirmó que el primer mandatario viajará a la sede de la ONU (Estados Unidos), donde asistirá al 77º período de sesiones de la Asamblea General. El debate general se celebrará desde el martes hasta el lunes 26 de septiembre.

“Estamos viendo la agenda, porque se tiene también el tema de las sesiones, así que vamos a coordinar aquello y vamos a comunicar, porque él tiene que viajar también a la Organización de Naciones Unidas. Estamos viendo y ajustando esos temas y luego conforme a ello vamos a ajustar la agenda para Santa Cruz”, indicó Alcón, cuando fue consultada sobre si Arce viajará a Santa Cruz por su aniversario, el 24 de septiembre.

La nota informativa de la ONU sobre Disposiciones relativas a las reuniones de alto nivel y el debate general dispone que “no se permitirá la entrada de visitantes, y los medios de comunicación externos tendrán un acceso limitado”.

Además, se ordenó que para poder entrar, todas las personas deberán confirmar que no han tenido síntomas de la Covid-19 ni que se les haya diagnosticado esa enfermedad en los cinco días anteriores, o, en el caso de quienes no tengan la pauta completa de vacunación, que no han tenido un contacto estrecho en los cinco días anteriores.