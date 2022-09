Elección del Defensor: la oposición ve que se apunta a un “interinato”, el MAS no lo descarta

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fue convocada para este jueves a fin de elegir al Defensor del Pueblo, luego de que fracasara en cuatro votaciones por no reunir dos tercios de voto a favor de uno de los siete candidatos. Desde el MAS no se descartó la ampliación del interinato de Nadia Cruz si no se elige a la nueva autoridad, mientras que en la oposición se ve que esa es la verdadera intención del oficialismo.

El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, de manera sorpresiva publicó ayer martes la convocatoria a los asambleístas para este jueves, a las 10.00, para la elección y designación del Defensor del Pueblo.