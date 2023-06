Es media semana y el embajador de Venezuela, César Gabriel Trómpiz Cecconi, abre en su agenda un espacio a Página Siete para una entrevista en la que responde sobre diversos temas, incluido el de la presencia de más de medio centenar de militares de su país.

Sobre ellos, explica que se trata de un grupo que llegó exclusivamente con fines de estudio y (lanza un dardo diplomático) que no es una tropa como ocurre en Perú con el millar de militares enviados por el Pentágono estadounidense.

Trómpiz es un joven, pero experimentado abogado y político venezolano, que fue ministro de Educación Universitaria. Llega a la entrevista con este medio emocionado por el trato que recibió en un acto en el que estuvo antes, en el que dice haber disfrutado una vez más de la hospitalidad de los paceños.

En al menos dos oportunidades asegura que Bolivia y Venezuela atraviesan el mejor momento de sus relaciones bilaterales. “Estamos en un momento estelar de nuestras relaciones”, asegura el diplomático.

Y cuando se toca el tema del trato “especial” que su gobierno ofrece al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, no duda: “Soy categórico en esto, todos los actores del proceso de cambio de Bolivia tienen el amor especial de la revolución bolivariana”.

En abril, los gobiernos de Venezuela y Bolivia suscribieron más de una decena de acuerdos bilaterales. ¿Cuáles los ejes de este paquete y cómo se avanza con los compromisos asumidos?

En la comisión mixta entre Venezuela y Bolivia que se realizó el 19 y 20 de abril en Caracas y que además contó con la visita oficial del presidente Luis Arce, se firmaron 13 acuerdos y adicionalmente se adoptaron seis programas de trabajo, donde se tocan todas las áreas de las relaciones. Estamos hablando del área aeronáutica, del área de los hidrocarburos y la seguridad energética, del área de educación, de cultura, pueblos indígenas, salud; estamos hablando también del área de seguridad y defensa, y estamos hablando de becas para estudiantes bolivianos y todas son áreas del desarrollo estratégico de ambos países. También la cooperación en materia de diplomacia educativa entre las academias diplomáticas de ambos países. Es la tercera comisión mixta de integración binacional y su reactivación nosotros consideramos que ha sido un éxito de ambos gobiernos, de ambos Estados en el trabajo bilateral. Las relaciones bilaterales son la forma de concretar principios, de concretar valores compartidos y ése ha sido el objetivo de esta tercera comisión.

Vi que entre los memorandos que se firmaron había uno de entendimiento entre la Agencia Venezolana de Noticias y la Agencia Boliviana de Informaciones. ¿Cuál el objetivo? ¿Intercambio de información, de contenidos?

El alcance fundamental es el de intercambio de información y de contenidos, metodología de trabajo, con el objetivo de poder transitar libremente la información entre ambas agencias y que haya acceso universal a las publicaciones, investigaciones, reportajes de cada una de las agencias.

¿Sólo información, sin otros componentes?

Exactamente, está relacionado con la generación de información de cada una de las agencias, su referencia y difusión en cada uno de los dos Estados.

Ha generado susceptibilidad en algunos sectores de Bolivia la presencia de un grupo de militares venezolanos que recientemente llegaron al país...

Son estudiantes de la maestría de seguridad de la nación de Venezuela, algunos son funcionarios militares, otros son civiles, no son todos militares. También hay profesores del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación y ellos, dentro de sus programas, tienen una pasantía internacional. Y en esa pasantía internacional, que es académica, es donde se relacionan con otros institutos educativos que también tratan la seguridad y la defensa de los países. En este caso, en la relación Bolivia – Venezuela se establece que esta pasantía académica se hace en esencia con el apoyo de la EMI y de otros institutos que estudian la misma materia de la seguridad y de la defensa.

¿Es el primer grupo que llega en estas condiciones?

No, no. Hace tiempo que no venía algún grupo de esta maestría, (pero) ya en otros años han venido también. Han estado en otros países, porque depende de la variable que estén estudiando, depende del tema, de los acuerdos de los maestrantes, de su capacidad logística, etc.

Me imagino entonces que personal militar y civiles bolivianos hacen lo mismo en Venezuela.

No sólo de Bolivia, de muchos países. Nuestros institutos de estudios de la seguridad de la nación atienden estudiantes de infinidad de países; es una institución académica y como institución académica tiene una apertura inmensa.

Pero lo que ocurrió ahora ha dado paso a otras interpretaciones...

Hay interpretaciones que han dicho tropas y todo esto, pero tropa es una definición que está establecida por comandos, por logística y por armamento; estudiantes no es lo mismo, así algunos sean de origen militar. No es lo mismo, no es lo mismo un estudiante que una tropa concebida como tal, tropas son las que ingresaron a Perú la semana antepasada; eso sí es tropa, son mandadas por el Pentágono, por el Departamento de Estado en conjunto con el Gobierno actual del Perú; eso sí es tropa, es otra cosa. Nada que ver con los visitantes que tiene Bolivia, que está trabajando temas académicos.

¿Se refiere a la reciente aprobación en Perú del ingreso de un millar de militares norteamericanos?

Sí. Pero esos no van a estudiar, esos sí son tropas, Venezuela es otra cosa, totalmente distinta.

En el tema de la migración, se generaron algunos inconvenientes en la frontera con Perú y Chile, que tocaron de alguna manera a Bolivia. ¿Cómo se está manejando este asunto?

Nosotros trabajamos fundamentalmente en la atención consular de nuestros migrantes, sus derechos humanos como migrantes también, la migración es un derecho humano. Entendemos que ha habido una política de parte del Estado boliviano comprensiva de la situación de nuestros migrantes y aquí han tenido un trato digno, un trato de respeto a sus derechos humanos. No ha pasado lo mismo en ciertas políticas que ha mantenido Chile con respecto a este tema en algún momento de sus decisiones con respecto a la política migratoria y esto ha ocasionado algunas violaciones a sus derechos humanos.

En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro envió un avión para devolver a 115 venezolanos que no querían continuar su proceso migratorio y se estableció a través de un avión venezolano que fue y los buscó, se los llevó a Venezuela. Nosotros creemos que los problemas de migración tienen que ser resueltos a través del diálogo franco y directo con los países, como lo hemos podido hacer constantemente con Bolivia, y esperamos que la política del Gobierno chileno sea un diálogo directamente entre las cancillerías para poder seguir trabajando en la resolución de los problemas que se generen. Lamentándolo mucho, Chile pasó mucho tiempo prometiendo entrada directa de migrantes venezolanos a su país, lo que ocasionó un éxodo hacia allá bien importante, gente buscando, no sé, desde empleo o nuevos modelos de vida, etc., pero cuando llegaron a Chile la cosa no era como se había prometido y el trato al migrante no era como se les había prometido, lo que generó a ese Estado una serie de problemas, era más que todo la política Piñera respecto a llamar a que fueran grandes cantidades de migrantes para allá.