Emergen coordinadores con movimientos sociales a sueldo, ¿pero son necesarios?

Además del Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales y la Sociedad Civil, varias instituciones públicas -de diferentes niveles del Estado- cuentan con funcionarios asalariados para esta labor. Analistas y legisladores cuestionan sus funciones y razón de ser e, incluso, los ven innecesarios porque se supone que los movimientos sociales son parte del Gobierno y no son entes separados.

El 15 de septiembre se supo que el hijo del expresidente Evo Morales Ayma, Álvaro Morales Peredo, fue contratado en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Cochabamba como coordinador con los movimientos sociales. Ante la polémica que generó la contratación, Morales Peredo renunció. Pero de inmediato se produjeron nuevas dudas como: ¿cuántos funcionarios dedicados a esta labor hay en el aparato estatal?, ¿cuáles son sus funciones? y en el caso de ABC, ¿existe un coordinador por cada departamento?

Lo cierto es que no hay un registro claro y preciso, y cuando la oposición pide informes sobre la estructura, estos cargos pueden aparecer camuflados como técnico 1 o técnico 2.

Donde se puede encontrar cierta información es en el Sicoes. Por ejemplo, el 24 de agosto pasado, la ABC Cochabamba contrató un consultor para apoyar al Técnico que trabajaba en la coordinación con los movimientos sociales.

Otro contrato data del 28 de marzo. En este caso el contratante es el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca. El objeto es contratación del suministro de Combustible (Gasolina) para los vehiculos de la dirección de coordinación con los movimientos sociales. Lo que significa que esa institución existe con ese nombre.

En octubre de 2020, la ABC Pando contrató a un consultor para que cubra esta función. Ese mismo año, la Alcaldía de Potosí compró una fotocopiadora para la secretaría de coordinación con movimientos sociales.

Es decir, si bien no aparecen en los organigramas, existen contratos de compra de bienes y servicios para sostener estos puestos.

Innecesarios

El analista, investigador indigenista Pedro Portugal observa que se usen recursos públicos para tratar un problema inexistente. “No tengo conocimiento de cuántos son. Pero cuando se emplean recursos estatales para tratar un problema que no es tal, ese problema crece y emplea una mayor cantidad de recursos y personas. Por otro lado, también puede llegar a convertirse en una especie de botín político”, sostuvo Portugal.

“Esto se da en un momento que hubo una sobrevaloración de lo que son los movimientos sociales. La coordinación es para facilitar la relación entre dos cosas diferentes. Un Estado debería representar a toda la población y no contar con este tipo de coordinación, porque es el reconocimiento de una diferencia. Al mismo tiempo hay un reconocimiento de un problema que Bolivia debe superar, que no tenemos una sociedad integrada, ni una nación plena”, señaló.

Uso partidario

La oposición ve un uso partidario del Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales. “Vemos que en términos internos, de partido, les sirve. Pero el partido no tiene por qué sacar provecho de lo que son los fondos del Estado. Esta institución debería ir por el bien del país y no en favor del MAS”, opinó la senadora Andrea Barrientos, de CC, quien considera que las funciones de este viceministerio no son notorias.

Ella tampoco sabe cuántos son los coordinadores con movimientos sociales en el aparato público. “No tenemos idea”, respondió cuando se le planteó la pregunta.

“Cuando se pide esta información, en las respuestas no se detallan los cargos que el personal ocupa, no se registra como coordinador u otros, sino Técnico 1, Técnico 4 o cosas así. Tienen rótulos específicos de acuerdo a los que pide la institución”, sostuvo la legisladora.

En una revisión de los organigramas, escalas salariales y nóminas de personal, de los 17 ministerios que conforman el Órgano Ejecutivo, se evidenció que no existen unidades, direcciones o secretarías bajo el rótulo de Coordinador con los Movimientos Sociales. Tampoco se encontró algún detalle de las labores que cumplen los técnicos o consultores contratados.

El viceministerio

La figura de un coordinador surgió luego de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Con el fin de diseñar una institucionalidad que garantice el cambio de un Estado colonial y neoliberal a un Estado Unitario Plurinacional Descentralizado, el Decreto Supremo 29894 hizo algunos cambios en la estructura de la administración central.

La normativa proveyó al Ministerio de la Presidencia de un Viceministerio de Coordinación de Movimientos Sociales. A su vez, esta instancia tiene una Dirección General de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil.

“No sólo coordina con los movimientos sociales, sino que los representa para hacer políticas que toda la sociedad está en la obligación de respetar”, manifestó Portugal.

Dicha entidad es el nexo con el Pacto de Unidad, conformado por las principales organizaciones sociales del país, Confederación de Trabajadores Rurales de Bolivia, Confederación Nacional de Mujeres Originarias Indígenas Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa, Confederación Sindicalista de Comunidades Interculturales de Bolivia, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. Además de la Central Obrera Bolivia.

Portugal señaló que en el marco de esta labor de coordinación se hace evidente la calidad colonial del país. “Demuestra que no hemos podido construir una sociedad integrada. Simplemente es mantener la colonización, mantener ese sistema colonial y no poder superarlo”.

Funciones de otras entidades

“Tenemos un viceministerio que cumple con coordinar con los movimientos sociales. Cada ministerio tiene su propia estructura y seguro también sus funciones”, señaló el diputado Rolando Cuéllar, del Movimiento Al Socialismo.

De acuerdo con uno de los contratos de los coordinadores de la ABC, este cargo tiene al menos siete funciones principales:

a) Crear mecanismos de coordinación y relación con las organizaciones sociales.

b) Articular a los actores civiles, organizaciones y movimientos sociales, a fin de construir amplias coaliciones en torno a los temas y objetivos de los proyectos de la gerencia.

c) Coordinar, acompañar y dar seguimiento a la relación con los actores civiles, organizaciones y movimientos sociales.

d) Desarrollar e implementar acciones de negociación, construcción de acuerdos e incidencia con diversas instancias de tomadores de decisiones .

e) Coordinar y dar seguimiento a los compromisos asumidos con los actores civiles organizaciones y movimientos sociales.

f) En coordinación con el área de comunicación, realizar programas de socialización dirigidos a los actores civiles, organizaciones y movimientos sociales, con relación a los proyectos.

g) Otros recomendados por el inmediato superior en el marco de sus funciones.

“Hay ministerios e instituciones en los que, por la naturaleza de su trabajo, amerita tener esos cargos, aunque no sé si el nombre de coordinadores con los movimientos sociales sea el correcto. Pero se necesita alguien para coordinar con las comunidades en proyectos como carreteras”, manifestó la senadora Barrientos.

“Pero hay instituciones en las que tener estos funcionarios, a mi parecer, no tiene sentido”, agregó la legisladora.