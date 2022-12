Viscarra señaló que en ese momento ambas partes ya conocían las características de las aguas. Añadió que Bolivia ya se “había allanado a casi todo lo que Chile planteó”, pero optaron por no responder.

“Lo más grave es no haber respondido a Chile cuando propuso llegar a un acuerdo antes de los alegatos orales y esperar un fallo. Chile proponía en ese momento un acuerdo similar al que dictó la Corte ayer. Nos hubiéramos ahorrado cientos de miles de dólares”, explicó.

El diplomático Javier Viscarra calificó que “grave error” no responder a la propuesta de Chile. Explicó que al tratarse de un borrador de preacuerdo, el documento no estaba cerrado y si se hubiera negociado, posiblemente hubiéramos obtenido algo, a esperar el fallo de ayer, que fue negativo para Bolivia.

La propuesta no fue respondida por Bolivia, dio a conocer la agente chilena en La Haya, Ximena Fuentes, durante la etapa de los alegatos orales, que fue en abril de este año.

La historiadora chilena Loreto Correa dijo que Bolivia aplicó una política exterior de omisión, al no responder la propuesta de Chile, lo cual solo perjudicó al Estado boliviano. Agregó que en 2019 se perdió una segunda oportunidad para llegar a un acuerdo por el del Silala.

“Los abogados y sus gobernantes le mintieron a Bolivia, y sus juristas mostraron que no conocen de política exterior. En 2009, Potosí tenia la oposición de cobrar 16.000 dólares por día, ahora no podrán cobrar nada. En 2019 tuvieron una segunda oportunidad de conseguir algo, pero no respondieron”, aseveró.

Correa lamentó que en Bolivia, en 2019, el gobierno priorizó la campaña y los intereses de allegados al poder. “Si usted hace seguimiento de quienes han Estado detrás de los procesos a Chile son los mismo nombres: Héctor Arce, (Eduardo) Rodríguez Veltzé, Juan Lanchipa, Emerson Calderón, Bolivia tendría que ver las cuentas de estos señores”, complementó.