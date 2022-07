En 2019, García Linera y Quintana iban a convertir El Alto en su sede para que Evo siga en el poder

“Mi posición es: vamos a enfrentar esto, de hecho yo tenía preparado, con el Juan Ramón (Quintana), que íbamos a ir a El Alto (...). No hay plan militar para enfrentar el golpe, sino no vamos a renunciar, no va a pasar el golpe y con la gente en las calles resistiremos. (Le dije a Evo Morales) yo te voy a cuidar en El Alto, yo garantizo tu vida en El Alto, tenemos cómo enfrentar, vamos a resistir, vamos a ganar”, relató el exvicepresidente Álvaro García Linera, sobre su planificación antes de la renuncia de Morales y posterior huida del país, en 2019.

Hace unos días fue publicado el documental “Noviembre rojo”, en el cual el entorno de Morales reveló sus planes para no dejar la administración del Estado en medio de las movilizaciones ciudadanas que pedían la renuncia de exmandatario por el fraude electoral que fue denunciado en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Lo que plantearon era gobernar desde la ciudad de El Alto, como si fuera la sede de gobierno, y con la ayuda de los sectores sociales hacer de esa urbe un “búnker” para no dejar el mando del Estado.

Este objetivo no pudo llevarse a cabo porque las organizaciones sociales advirtieron que los enfrentamientos iban a derivar en muertes. “Los compañeros le dicen (a Morales) ‘si enfrentamos va a haber muertos, con los militares del otro lado ya es con muertos’”, detalló el exvicepresidente.