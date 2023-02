El fin de semana, en contacto con Kawsachun Coca, el vocero presidencial expresó que Añez no cuenta con documentación que acredite su mandato. Señaló que la exjefa de gobierno puede buscar en “todas las gavetas” que tiene, pero no encontrará documentación que la respalde como expresidenta.

“Por supuesto que no se desconoce, ha sido presidenta, presidenta de facto. Lo que ella no puede acreditar y no puede presentar son esos credenciales que la hacen presidenta constitucional, eso no lo logra y eso es lo que ha señalado”, enfatizó.

Richter indicó que para cubrir la manera “ilegítima e ilegal” en la cual Añez asumió de manera “de facto”, su gobierno recurrió a la represión, lo que causó los muertos y heridos en Senkata y Sacaba. Añadió que producto de la pacificación en la gestión transitoria hubo una persecución política.