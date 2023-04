Unos días antes de esa revelación, Santa Cruz había levantado el paro cívico de 36 días por el censo, por ello Flores agregó que el objetivo de Quintana y también del exministro Carlos Romero era que ese conflicto siga. “En este tema, creo que el objetivo es que continúe este conflicto y dar el golpe, porque sabemos bien que en Santa Cruz (ellos) querían que haya más muertos y responsabilizar a nuestro gobierno y por lo tanto dar el segundo golpe, digitado por Carlos Romero y Quintana”, insistió el asambleísta de la facción renovadora del MAS.

Tres meses después, el 1 de febrero se conoció un audio en el que supuestamente Evo Morales habla de un revocatorio al presidente Arce. En el registro digital que circuló en las redes sociales, el expresidente indica: “¿Cómo van a revocar al Lucho? ¿Las bases cómo van a revocar al Lucho (Luis Arce)? La gente pregunta a donde voy, al campo, no solamente en el trópico o Cochabamba. Hasta cuándo vamos a aguantar al Lucho (Luis Arce), en el campo es generalizado eso”, precisó. Unas horas después, el diputado evista Héctor Arce dijo que el audio estaba montado.

Y el jueves 6 de abril se conoció un supuesto audio del exministro Romero, en el que se le escucha que prepara una denuncia internacional con Brasil y la cadena Telesur que hará que la “gente se levante” contra Arce.

“La denuncia internacional bien respaldada y los partamos a estos (Gobierno). Me están pasando una información maldita de Yacimientos, lo que está ocurriendo. De afuera me están pasando, letal, porque llega al hijo, a sus familiares, es letal. Entonces con estos cojudos (sic), yo los voy a deschapar. Y la gente se va a levantar, no va aguantar eso, no va aguantar, se va a levantar la gente”, indica el audio atribuido al exministro Romero. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó el lunes la veracidad del mismo.