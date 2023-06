No es la primera vez que legisladores de otros países abogan por Añez y Camacho, desde 2021 se produjeron al menos siete pronunciamientos para que ambos sean liberados o accedan a un debido proceso, según un recuento periodístico.

Piden que Cancillería se pronuncie

El diputado supraestatal masista Adolfo Mendoza y el senador evista Leonardo Loza cuestionaron la posición de los senadores chilenos en asuntos bolivianos y pidieron que la Cancillería se pronuncia, luego del pronunciamiento de 26 legisladores a favor de Añez y Camacho.

“Lo que corresponde es que Cancillería emita una opinión formal por parte del Estado boliviano, nosotros vamos a hacerlo como representante supraestatal para que se retracten estos 26 senadores”, indicó Mendoza.

Por su lado Loza fue más enfático: “Bolivia no es (de Chile) su patio trasero, Bolivia se respeta tenemos nuestra Constitución Política del Estado y no queremos que ningún chileno que venga a darnos órdenes mediante su presidente a nuestro país, así que pedimos respeto a nuestra soberanía pedimos respeto a nuestro país venimos respeto a la justicia boliviana y no queremos que se entrometan bajo ninguna circunstancia”.

El vocero presidencial Jorge Ritcher respondió este martes que a los congresistas de Chile no les corresponde opinar sobre Bolivia.