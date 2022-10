En Asamblea de la OEA, Ribera espera que delegaciones se pronuncien sobre la excarcelación de Añez

Los informes de Naciones Unidas, la Unión Europea y de la propia OEA registran centenares de casos de ciudadanos asesinados, encarcelados ilegalmente, sometidos a torturas y perseguidos en razón de sus ideas, la clausura de medios de comunicación y otros hechos extremadamente graves como el allanamiento a templos y la detención de sacerdotes, señala el documento.

“Si bien esos regímenes hoy no forman parte del sistema interamericano, ello no es óbice para que la OEA no condene firmemente esos hechos, algunos de los cuales son considerados crímenes de lesa humanidad”, se lee en el punto uno.