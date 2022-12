En audio atribuido a diputado del MAS, se le escucha pedir $us 200 mil para ayudar a Sosa

Sosa: “Por eso le pedí a Jhonny que lo busque a usted, para que veamos los hechos... que hay mucha maldad hay pues, crueldad hacia las mujeres de poder seguir manejando Santa Cruz, como si fuera una quinta. No entiendo, no se dan cuenta que hay emergencia, liderazgo de las mujeres”, se le escucha decir a voz atribuida a la exalcaldesa.

Página Siete Digital buscó al legislador para conocer su posición sobre este material, pero no contestó las llamadas ni leyó el mensaje que se le dejó en la línea de celular. Desde la Procuraduría no se refirieron al tema porque se informó que estaban con “reuniones.

Entonces Ányelo responde que en su condición de diputado puede pedir informes a la Corte y a partir de eso se haría cargo del tema.

“Yo como diputado hago una petición de informe a la Corte, dónde fue la distracción. De ahí me encargo yo, pues no para que sea más formulado, para que ustedes sigan siendo víctimas, no (...). Yo le voy a hacer mi show. Yo lo hago. Sinceramente soy el único diputado que está sobresaliendo sobre ejecutivos de Estado. Yo tengo muy buenos nexos, yo trabajo directamente con el procurador. Un telefonazo al procurador general, que es Wilfredo (Chávez), lo hacemos zapatear”, manifestó el legislador, según el registro de audio.

Luego Bowles pregunta: “¿Vos tenés en la Contraloría algo?”. Céspedes le responde: “Todo, donde tú quieras”.

En ese sentido, Bowles explica que esa petición de informe primero debería ser anunciada en una conferencia de prensa y desde ese punto avanzar.

Consultó al legislador que le diría a “ella” —en alusión a Sosa—, para que se pida el informe. Entonces Céspedes responde: “20 banderas son 20.000 dólares. Por unas 200 banderas dile”.

Bowles responde que es mucho y pide sean 100, pero el legislador responde: “150 pa’ nadie”, que es el monto final acordado entre ambos.