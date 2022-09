En busca de independencia, se incuba una paralela de la COB

Eróstegui manifestó que no podría decir que se trata de un paralelismo, aunque considera que la COB sí lo verá de esa forma. “No podría decir que esto es un paralelismo sindical. Paralelismo sindical es que frente a la federación de mineros se crea otra federación de mineros. Está naciendo un nuevo organismo sindical, es un nuevo organismo de gente que no está representada. Ahora bien, que van a decir paralelismo, sí van a decir los de la COB si es que no lo han dicho ya”, aseguró.

La COB fue creada ideológicamente, políticamente, económicamente, socialmente como una organización de trabajadores asalariados, a los cuales anexaron -porque en ese momento estaba de moda la hoz y el martillo, la revolución rusa- a los campesinos y se suponía que todos tenían que entrar a la COB, y que todos estaban representados; y que un trabajador minero debería ser el ejecutivo de la COB, según sus propios estatutos.

Pero resulta que los trabajadores asalariados, ahora, son aproximadamente el 20% de la población económicamente activa. Económicamente, la COB representa a ese grupo de trabajadores asalariados. El 80% de la población trabajadora, económicamente activa y urbana, está representada por los trabajadores gremiales, que tienen sus propias necesidades, distintas de las de los asalariados.

Los asalariados tienen su propia necesidad: incremento salarial, el pago de horas extras... Los gremiales no tienen salario, no tienen ninguna de estas cosas. Por consiguiente, no pueden permitir que un trabajador que tiene, además todos los beneficios que da la legislación laboral, los esté representando. Me parece muy coherente que estén haciendo esto.

El país está intentando reorganizarse desde que se aprobó una nueva Constitución. La economía cambia, la organización del Estado cambia, también debe cambiar la representación social de los trabajadores. Es lo más lógico que podría ocurrir.