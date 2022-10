En casi dos años, el gobierno de Arce pasó de coordinar con Evo a una “guerra abierta”

“Dirigentes que fueron importantes en la resistencia al gobierno de Jeanine Añez se desmarcaron de Morales y se acercaron a Arce. Esto disgustó a Morales porque perdió espacios y en su afán de recuperar sus espacios atacó a ministros. Ahora todos están tomando partido, hay un afán preelectoral, porque ni Arce tiene futuro con otro partido ni Evo”, manifestó la jurista.

El diputado del MAS Héctor Arce calificó de cobarde a Lima por publicar tuits y luego borrarlos. Indicó que “traidores y oportunistas del MAS” quieren desgastar la imagen de Morales.

“Vemos a esos oportunistas sinvergüenzas, traidores que buscan desacreditar al hermano Evo. Hay gente que busca la repostulación y lo ven al hermano Evo como un enemigo potencial para las futuras elecciones”, aseguró el legislador.

La directora de la Autoridad de la Madre Tierra, Angélica Ponce, acusó a la facción evista del partido oficialista de intentar mellar la imagen del Gobierno.

“Morales quiere desgastar la imagen del hermano Lucho a más no poder. Evo Morales no quiere darse cuenta que ya no está en el Gobierno, ya no puede mandar. Ahora gobierna Lucho”, explicó ña funcionaria.