“Las personas referidas han sido electas de forma legal y legítima por los delegados al XIX Congreso Nacional Ordinario de la Apdhb, con el mandato de que mantenga la independencia política y que nos representen en la defensa por el respeto pleno de los derechos humanos durante la gestión 2023 – 2025”, señala en otra parte del acta.

Consultada sobre el tema, Carvajal confirmó que fue reelecta y protestó por la participación de Edgar Salazar, como presidente de la Apdhb afín al MAS, quien -denunció- la trató mal.

“A la gente qué le puedo decir, por que no sabían cómo este señor Édgar me insultó y humilló y se ha tomado como propiedad de él. Tampoco soy dueña de la Asamblea. Este domingo he sido reelegida, haber qué pasa con él, quien me dijo a que no le teme los juicios que se le haga”, indicó Carvajal.

Incluso mencionó que tampoco ha podido rendir cuentas sobre su gestión 2022 y que tampoco sabe si Salazar lo hará.