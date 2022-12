En contramemoria de 2018, gobierno de Evo admitió que las aguas del Silala “fluyen de forma natural” y pidió compensación

En razón a eso, el gobierno de Morales pidió la compensación sobre el uso de esas aguas provenientes del flujo artificial.

“Cualquier entrega de Bolivia a Chile respecto de las aguas del Silala que fluyen artificialmente, y las condiciones y modalidades de la misma, incluida la compensación que debe ser pagada por dicha entrega, está sujeta a la celebración de un acuerdo con Bolivia”, refiere el documento, en el petitorio donde se pide a la Corte que juzgue y declare ese y otros aspectos.

Sin embargo, el fallo emitido hoy por la Corte de la Haya se mencionó que Bolivia no declaró durante la demanda que Chile le deba compensación por los usos pasados de las aguas del Silala.

La jueza Joan E. Donoghue, presidenta de la Corte Internacional de Justicia, manifestó que “Bolivia no declara en este procedimiento que Chile deba compensación a Bolivia por los usos del pasado del agua del Silala”.

Además, Bolivia reconoció en la CIJ que el Silala es un curso de agua internacional, tal como lo demandó Chile. Por ello, la Corte indicó que no requiere tomar una decisión al respecto, porque hay acuerdo entre las partes sobre ese punto de la demanda chilena.

Sospechan que gobierno de Evo ocultó información

Rubén Darío Cuéllar, analista internacional, considera que el gobierno de Evo Morales no socializó en su momento la información sobre el caso Silala, de que ya se había que esas aguas eran parte de un río internacional.

“Le reconocieron a Chile bajo el mantel, bajo cuerda, reconocieron a Chile inmediatamente de que era un río, y no lo hicieron transparente con la sociedad boliviana, que era lo que correspondía, decir nos equivocamos, no lo declararon. Hasta hace muy poco tiempo sostenía el gobierno de aquel entonces, sus representantes, de que las aguas del Silala eran parte de un sistema de manantiales que nacía y se insumía en territorio boliviano y que no formaba parte de una cuenca internacional. Lo han sostenido hasta que se les cayó la mentira”, explicó Cuéllar en el programa Que no me pierda de la Red Uno.

Agregó que “se conoció que en el año 2018 ya reconoció el gobierno boliviano esa situación. Por eso la Corte, (ahora) en su fallo, dice no me voy a pronunciar respecto a la petición que hace Chile de declarar que el Silala es una cuenca internacional, porque ambas partes han acordado de que si es eso”.