En el MAS dicen que sometieron a Huarachi y le recomendaron no volver a pedir la renuncia del presidente

El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, señaló que las organizaciones sociales sometieron y recomendaron al máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, a no pedir la renuncia del mandatario Luis Arce, como lo hizo con Evo Morales en 2019.

“Las bases lo están sometiendo, le han dicho que nuestro ejecutivo de la COB tiene que defender, a la cabeza de él, a todos los sectores sociales. Los sectores sociales le han recomendado para que esto no ocurra, (¿para qué no vuelva a ocurrir lo que paso en 2019?), exactamente”, respondió García a la consulta de que si no había temor de que Huarachi pida la renuncia del presidente, como pasó en 2019.

Dijo que siempre tuvo diferencias con Huarachi, pero que en los momentos más difíciles siempre se han unido en la lucha para la defensa de la democracia.