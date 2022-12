El exparlamentario hizo esos cuestionamientos, luego que el exministro Romero hizo denuncias sobre hechos de narcotráfico que a la fecha no fueron esclarecidos.

Según Romero, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, “está protegiendo narcotraficantes”. Dijo que incluso el vocero presidencial Jorge Richter admitió que “les preocupaba alguna información de que el ministro de Gobierno estaba comprando bienes inmuebles con palos blancos”.

El exministro también expresó su sospecha de que el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, está implicado en la contraorden que se dio a efectivos antidroga para no intervenir una factoría de droga en Valle Sacta en Cochabamba. “Una factoría que presumiblemente tienen como socios a colombianos y de repente a gente vinculada al viceministro Jaime Mamani, por eso el señor no abrió su boca tanto tiempo, el viceministro de Sustancias Controladas no decía nada del tema de Valle Sacta”, apuntó.

Romero lamentó que no se tomen acciones desde el gobierno de Luis Arce ante estas graves denuncias. Asimismo, también señaló que hay policías involucrados en narcotráfico, pero que los casos no avanzan y tampoco recibieron alguna sanción.

Al respecto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Ormachea, dijo que, si un político opositor hubiera hecho esas aseveraciones o hubiese sido apuntado, las autoridades judiciales y los fiscales los harían encarcelar de inmediato. Lamentó que estas denuncias muy serias pasen “desapercibidas como si nada”.

“Cuando el evismo o el arcismo le ofrezca más en lo que desee (el fiscal general) Juan Lanchipa, probablemente va a ser cuando recién tome cartas en el asunto sobre las denuncias de Romero y Del Castillo”, manifestó.

Por su lado, el analista Jorge Santistevan indicó que estas denuncias demuestran que se profundizó la fisura entre el ala de Evo Morales y el del presidente Luis Arce. Para el jurista, mientras sigan estas pugnas esos nexos denunciados no se esclarecerán, a no ser que el presidente Luis Arce tome acciones en la lucha contra las drogas.