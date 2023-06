“Una investigación en el fallecimiento del señor Carlos Colodro, para ello hay que hacerlo totalmente transparente y lo decía y me ratifico en ello, de manera personal, que debería cambiarse al director nacional de la ASFI. ¿De dónde viene el señor Colodro?, ¿Por qué su abogado es de la oposición? ¿Qué es lo que paso ahí? Por qué no nos dijo antes lo que sucedía. Hay muchas preguntas que están sin respuesta y la única manera de saber una verdad, de manera transparente, es de que se pueda cambiar a un director de la ASFI”, manifestó Choque, quien forma parte del ala arcista del MAS.

En opinión de la diputada se necesita una nueva autoridad a la cabeza de esa institución que pueda dar a conocer toda la información de lo que sucedió en este tiempo.

“Dicen que los movimientos bancarios se habrían realizado entre 2018 y 2021 y es bueno que se tenga esa información real. Creo que a estas alturas, por lo menos, yo en lo personal ya no confío en él”, subrayó la legisladora.

Por su parte, el diputado de Creemos Erwin Bazán señaló que para que las indagaciones en torno al Banco Fassil y a lo sucedido con el interventor sean transparentes se debe investigar también al director de la ASFI y a la entidad gubernamental en sí.

“En lo particular me gustaría que se lo investigue, más que sólo renunciar o que su renuncia sea parte digamos de un alejamiento para que la investigación sea objetiva e imparcial, pero no basta una renuncia hay que investigar a la ASFI”, apuntó Bazán, quien sostuvo que es necesario despolitizar el caso.