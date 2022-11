En grande y detalle, Senado sanciona la Ley del Censo y la remite al Ejecutivo para su promulgación

Poco después de mediodía, con 22 de los 36 votos, la Cámara de Senadores aprobó en grande el proyecto de Ley del Censo.

“Los que estén a favor aprobarán, aquí no hay instrucción absolutamente de nadie, no hay instrucción del presidente Lucho (Luis Arce) que diga aprueben o del hermano Evo (Morales) que diga: no aprueben, es una postura particular de cada miembro del MAS. Por lo tanto, en su estación en grande ponemos a consideración”, señaló el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

Al dar lectura al conteo, el secretario de Cámara respondió: “22 votos a favor de la aprobación del proyecto de Ley 005/2022-2023 Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos Financiero y Electoral. Son mayoría”.

La aprobación en grande ocurrió al cabo de cuatro horas de debate del pleno.

Más temprano, también por mayoría absoluta, esa cámara decidió tratar el proyecto de Ley del Censo por dispensación de trámite.

El presidente de la Cámara de Senadores instaló hoy la 18ª sesión ordinaria. La reunión comenzó con una oración, la lectura del orden del día, de correspondencia, asuntos del día, asunto en mesa, informes de comisión y varios. En mesa está el proyecto de Ley del Censo que fue aprobado y remitido por la Cámara de Diputados.

“Se inicia la 18ª sesión solicitamos al señor secretario que llame la lista para verificar si existe el quórum reglamentario”, indicó Rodríguez poco antes de las 9.00 de este martes.