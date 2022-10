En la previa al cabildo oficialista y al paro, cívicos dicen que hay “canales de diálogo” con el Gobierno

“Esperamos que hayan resultados positivos para la población. Al haber canales de diálogo quiere decir que han habido ciertos acercamientos, pero nosotros no podemos tener una respuesta total (...). Vamos a cumplir con lo que se dictaminó en el cabildo y en las diferentes asambleas de los otros departamentos”, manifestó el cívico, en declaraciones recogidas por Gigavisión.

“Este comité ha establecido canales de diálogo con funcionarios de Gobierno. Hasta ayer hemos sostenido esas reuniones, seguimos sosteniéndolas. Este comité ha buscado y va a agotar el diálogo hasta el último momento. Sin embargo, no somos opas. Si están buscando dilatar, la están pelando. El paro no se va a suspender mientras no se determine, mediante decreto supremo publicado en la gaceta, de que el censo se debe realizar en el año 2023”, indicó.

Desde tempranas horas de la mañana empezó a circular información de que se llevaría a cabo un último intento de acercamiento entre las partes antes de llevarse a cabo el cabildo, convocado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), y el paro indefinido, al que llamó el Comité Interinstitucional.