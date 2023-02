“Todos hemos podido ver y constatar a través de los medios de comunicación cómo el fascismo, racismo y discriminación siguen vigentes a vista y siniestra de los cruceños. Tomen en cuenta que no puede ingresar aquel que tenga tez de color morena, no puede ingresar aquel que no tenga ojos de color verde o celeste y todavía le yapan no, tiene que pertenecer a una logia de Santa Cruz”, aseveró Rojas.

Por ejemplo, mencionó que justo por no cumplir esos requisitos se descalificó al dirigente del transporte pesado Juan Yujra o al dirigente del MAS, Reynaldo Ezequiel, a quienes se los inhabilitó por no ser de las “logias”. Aunque sobre los dos no se conoció oficialmente que hayan presentado o registrado su candidatura, y en el caso de Ezequiel, informaron en su momento que uno de los requisitos impide que postulen dirigentes de organizaciones políticas.

“Todo esto lo han rematado con la inhabilitación del vicerrector de la Uagrm (Reinerio Vargas), aquel que paraba en las rotondas y que protestaba contra el Gobierno, eso porque no pertenecía a esas logias. ¿Quiénes son los finalistas? Larach y Cochamanidis. Son los caballeros del oriente, son un pasanaku para liderar esta supuesta representación del pueblo cruceño del mal llamado Comité Cívico que no representa a la población cruceña”, agregó.